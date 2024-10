Un centenar de asociaciones llama a manifestarse este domingo contra el Gobierno y para pedir elecciones

La Plataforma por la España Constitucional, formada por un centenar de asociaciones cívicas, insta a participar en la manifestación de este domingo en Madrid para protestar contra las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a sus socios separatistas y para exigir la convocatoria de elecciones generales. «Por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad ¡Elecciones generales, ya!», es el lema escogido para esta movilización, que tendrá lugar este domingo en Plaza de Castilla a partir de las 12:00 horas. «Denunciamos el gravísimo deterioro de la democracia que vive España y la obscena compra de apoyos parlamentarios con medidas que socavan la igualdad, la solidaridad interterritorial y el imperio de la ley», aseguran los promotores en su manifiesto.

«No es una concentración de izquierdas, derechas o centro, sino de demócratas dispuestos a hacer frente a un proceso que conlleva un carrusel de cesiones ilimitadas y decisiones que trituran el interés común, pervierten la Constitución y la ley y ponen las bases para una irreversible decadencia», sostienen las asociaciones que llaman a participar en esta manifestación en Madrid. PP y Vox han anunciado que participarán en esta protesta con la presencia de varios de sus dirigentes.

Los promotores recuerdan que el PSOE de Pedro Sánchez no fue la lista más votada en las últimas elecciones generales y que salió investido presidente del Gobierno «concertándose con un conglomerado de partidos cuyo elemento común es la aversión y hostilidad a la democracia española y a la nación liberal que la sustenta: golpistas condenados, herederos de terroristas, derecha secesionista y comunistas o socialistas del siglo XXI». «Esta amalgama se mantiene unida por un compartido proyecto deconstituyente desplegado, al margen de los legítimos procedimientos constitucionales, con un rodillo de sucesivas medidas que traspasan límites que hace poco tiempo habrían sido considerados como inquebrantables», añaden.

La Plataforma por la España Constitucional enumera varias cesiones del Ejecutivo de Sánchez a sus socios separatistas, como la concesión de un cupo catalán, la Ley de Amnistía o la cesión de de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco. Los promotores apuntan a la «colonización» de las instituciones por parte del Gobierno de Sánchez, colocando a afines del PSOE en puesto de responsabilidad de múltiples organismos públicos. Además, hacen referencia a la corrupción que asola al Ejecutivo como es el caso Koldo o las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, como es el caso de su mujer, Begoña Gómez, o el de su hermano, David Sánchez.

Las asociaciones constitucionalistas denuncian también «la piñata en la que en los últimos años se ha convertido la política española, conduciéndonos a una democracia vaciada de contenido y a una España dividida, desarticulada y menguada, sin fuerza para defender los intereses de sus ciudadanos». «Nos enfrentamos a un proceso que viene enmascarado en palabras grandilocuentes y trampantojos como ‘la ultraderecha’, pero cuyo objetivo último es alterar los equilibrios constitucionales y las bases esenciales del sistema democrático, para que la política se desarrolle en un plano inclinado que permita que el actual Partido Socialista (PSOE) y quienes quieren desmembrar España, quienes reniegan de la democracia liberal y quienes ahora disfrutan de la ventaja que les da haber ejercido el terror durante decenas de años, se repartan de manera permanente el poder y los privilegios», esgrimen.

La Plataforma por la España Constitucional insta a participar en la manifestación de este domingo en Madrid para defender la democracia. «La democracia no es el estado natural de la sociedad y, como nos enseña el ejemplo de varios países de Hispanoamérica, en estos días de manera destacada Venezuela, no prevalecerá si las sociedades que se benefician de ella no se articulan en su defensa ante las amenazas que la acechan», aseguran.

PP y Vox participarán

PP y Vox han instado también a participar en la manifestación de este domingo en Madrid para pedir elecciones generales y para protestar contra los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios separatistas. Los dirigentes del PP que han confirmado su asistencia son la vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez; la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del partido, Noelia Núñez; y la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible de la formación, Paloma Martín.

El PP de la Comunidad de Madrid ha llamado a participar en esta movilización, sin llegar a despejar la incógnita de si acudirá o no la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso. El secretario general de los populares en Madrid, Alfonso Serrano, ha instado a acudir a esta manifestación debido a la «debilidad» del Ejecutivo de Sánchez, que se encuentra «rodeado de corrupción e incapaz de sacar nada adelante y que está rompiendo las bases de nuestro Estado de derecho solo por permanecer en el poder». «Es un deber cívico poner fin a este Gobierno corrupto y que lo que está haciendo es romper nuestra democracia», ha indicado.

Este domingo 20 a las 12h

Por parte de Vox, estarán presentes su presidente, Santiago Abascal, y el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, aunque no se descarta la presencia de otros dirigentes del partido. «¡Allí estaremos frente al gobierno corrupto!», ha afirmado Abascal en redes sociales para llamar a la movilización.