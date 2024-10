Los dos minutos de Ayuso que resumen la corrupción que cerca a Sánchez por sus prácticas «mafiosas»

Bronco debate en la Asamblea de Madrid entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato. La líder regional ha cargado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez», con ella y sin «punto de honor ni ningún tipo de prestigio». «Y encima ahora utiliza la televisión pública para seguir difamando», ha relatado Ayuso.

Al mismo tiempo, la presidenta ha criticado que todos los poderes del Estado hayan actuado contra un ciudadano particular (en referencia a su pareja), al que «han vulnerado su derecho a la defensa y al que ya han condenado política y mediáticamente con un escarnio desde hace un año». «Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario», ha lanzado.

El socialista, Juan Lobato, ha acusado a Ayuso de desmantelar la formación profesional pública y de callar ante los casos de corrupción del Partido Popular a lo que la presidenta ha tirado de ironía para responderle: «Muchas gracias cariño, que diría Koldo a la presidenta Armengol».

A continuación Ayuso le ha recordado que de las 180.000 viviendas prometidas por Pedro Sánchez, en los últimos 6 años sólo ha construido una vivienda: «La de la sobrina de Ábalos, la universitaria. ¡Vaya plan joven!.»

Ayuso también ha respondido a las palabras que Sánchez tuvo para ella ayer desde el Congreso de los Diputados: «Si tenemos que hablar de corrupción de la A a la Z, no vamos a empezar por Ábalos y terminar con Zapatero, vamos a empezar por la B de Berni, Barrabés y Begoña». E iba aún más lejos la mandataria madrileña: «Pedro Sánchez también va a ir pa’lante».

«Utilizan prácticas mafiosas contra el adversario. Algo que jamas haríamos contra sus familiares. Yo no sé lo que hace su mujer ni sus parejas», le decía a Lobato. «Jamás utilizaría los datos de la Comunidad de Madrid para ir contra ustedes». Y ha añadido, «Begoña utilizó la Moncloa sin tener ningún tipo de preparación ni laboral, ni siquiera académica para hacer lo que está haciendo desde la mesa del Presidente del Gobierno, esto es un insulto a los españoles».

En este sentido Ayuso, ha tachado al Ejecutivo de ser un Gobierno de «tiranos y caraduras» y se ha despedido de Lobato con un presagio: «Usted que es funcionario debería denunciar lo que hace su partido pero le queda menos para volver a Hacienda que para seguir en ese puesto», ha sentenciado.

En el descanso del pleno, Lobato se ha parado a hablar con los periodistas para exigir unas disculpas a la presidenta por sus palabras durante el pleno. Preguntado sobre el hecho de que el fiscal general del Estado no quiera dimitir, el socialista ha señalado que no le corresponde a él valorar eso porque «no tiene nada que ver conmigo».

La mandataria madrileña también ha tenido unas palabras para la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, después de que ésta la acusara de «haber conseguido imputar al fiscal para tapar los delitos de su novio». En respuesta, Ayuso le ha reprochado que utilicen las instituciones y la justicia para intentar lo que no consiguen con las urnas.