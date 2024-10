El fiscal general García Ortiz amenaza a la oposición: «Tengo información de sobra para hacer daño»

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, amenaza a los partidos de la oposición tras haber sido imputado por revelar datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en relación con una investigación por supuesto fraude fiscal que involucra al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información de sobra que por supuesto no voy a usar jamás para insinuar o para filtrar de cualquier manera», ha afirmado García Ortiz.

El Tribunal Supremo decidió este miércoles abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la acusación de revelación de secretos presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La querella se refiere a la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid compartía detalles sobre el intercambio de correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto en relación con una investigación por supuesto fraude fiscal que involucra al demandante. García Ortiz asumió la responsabilidad de la publicación de dicha nota. Se trata de una investigación inédita en la historia, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.

El fiscal general del Estado ha negado que haya una «persecución» contra él y ha sostenido que el hecho de que haya sido imputado forma parte de «la responsabilidad» de su cargo. «¿Persecución? Bueno, creo que la responsabilidad del cargo debe soportar esas persecuciones», ha señalado.

«Y a lo mejor me extiendo un poco, pero quiero decir la razón. Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información, muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra que por supuesto no voy a usar jamás para insinuar, para filtrar o para decir de cualquier manera», ha indicado.

En este sentido, Álvaro García Ortiz manifiesta que «la responsabilidad del fiscal general del Estado es mantenerse neutral e imparcial». «Esa es la responsabilidad. Por eso no puede salir a los ataques políticos. Por eso es muy sencillo que sea objeto de ataques por parte de diferentes sectores, medios, políticos… lo que sea, y la sensación es de un poco de indefensión, porque si sales a esos ataques pierdes la neutralidad», ha esgrimido en una entrevista concedida al programa La noche en 24 horas de TVE.

«Volvería a hacer esa nota de prensa»

Por otro lado, el fiscal general ha intentado defenderse tras su imputación, asegurando que ni él ni su entorno filtraron correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. También ha insistido en que la nota de prensa que publicó la Fiscalía era para desmentir un «bulo» que había salido previamente en medios de comunicación. «Volvería a hacer esa nota de prensa», ha recalcado.

«El único propósito de esa nota de prensa era desmentir un bulo. No tiene sentido hacer una nota de prensa y, a la vez, filtrar unos correos. No tiene sentido», ha destacado Álvaro García Ortiz.

Sin embargo, ha reconocido que «la repercusión ha sido indeseable en función de lo que buscaba al realizarla». «Por lo tanto, yo creo que no la volvería a hacer de la misma manera, pero si estuviera en mis circunstancias, seguro que la hubiera repetido porque yo creo que la nota de prensa era necesaria. Había una información que no era cierta y había una información que involucraba a la fiscalía», ha puntualizado.

Álvaro García Ortiz niega con rotundidad que él haya filtrado los correos electrónicos de la Fiscalía que se intercambiaron con el abogado de Alberto González Amador. «Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo, es evidente. Esa es una razón por la que el fiscal general del Estado no debe dimitir», ha remarcado.

El fiscal general del Estado ha querido negar además que no conocía la existencia de esos correos hasta que no hubo una «alarma» porque un medio de comunicación los citó. «Pero en ese tránsito -desde que pide los correos hasta que le llegan- naturalmente en una institución como es la Fiscalía, ha habido muchas personas que han podido conocer el contenido de esos correos», ha afirmado. Por ello, se muestra partidario de que se investiguen todas las filtraciones que, en su opinión, «son indeseables» y «un cáncer que impide que la justicia se desarrolle con normalidad». «Pero evidentemente no se investigan todas», ha zanjado.