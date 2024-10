Ayuso celebra la imputación de García Ortiz: «Y el fiscal general del Estado, también va pa’lante»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos fiscales de su pareja, Alberto González Amador. «Y el Fiscal General del Estado, también va pa’lante», ha apuntado en un mensaje colgado en las redes sociales minutos después de que se haya hecho público la apertura de una investigación contra García Ortiz por la querella presentada por la pareja de Ayuso.

El secretario general del PP de Madrid y afín a Ayuso, Alfonso Serrano, ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras la imputación de Álvaro García Ortiz. «No existe precedente, ni imputación más grave. Por primera vez en democracia, el fiscal general del Estado ha sido, formalmente imputado por unanimidad del Tribunal Supremo. Son una mafia, actúan como una mafia y acabarán como cualquier mafia», ha señalado Serrano en un mensaje colgado en las redes sociales.

Se presentó una querella contra el fiscal general del Estado por la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid compartía detalles sobre el intercambio de correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto en relación con una investigación por supuesto fraude fiscal que involucra al demandante, en este caso, Alberto González Amador. Álvaro García Ortiz asumió la responsabilidad de la publicación de dicha nota.

González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid llevó el caso a los tribunales, argumentando que la divulgación de esos correos violaba la privacidad y que la finalidad de la nota emitida por la Fiscalía iba más allá de desmentir informaciones erróneas en la prensa, revelando datos que no debían ser compartidos con terceros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) concluyó que la nota informativa no se ajustaba a los propósitos que alegaba el Ministerio Fiscal, pues no sólo contenía información que no había sido divulgada por la prensa previamente, sino que también revelaba detalles confidenciales sobre la investigación.

En su defensa, la número dos de la Fiscalía, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, presentó un informe de 45 páginas en el que solicita el archivo de la causa, argumentando que los hechos no constituyen un delito. La fiscal defiende que la publicación de la cronología de los hechos y de los correos electrónicos intercambiados era necesaria para aclarar informaciones erróneas difundidas por varios medios de comunicación, que presentaban una versión distorsionada de la actuación de la Fiscalía en relación con González Amador. Según la teniente fiscal, algunos medios de comunicación habían alterado el orden temporal de los eventos, lo que generó confusión sobre el papel de la Fiscalía en las diligencias y en su relación con la defensa del investigado.

Demanda contra Montero

El novio de Ayuso tiene también previsto demandar en el Tribunal Supremo a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por un presunto delito de intromisión ilegítima en su derecho al honor y la intimidad. Montero arremetió el pasado 12 de marzo contra Alberto González Amador en los pasillos del Senado. «Actúe con absoluta transparencia respecto a si, efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia», afirmó Montero a la prensa tras ser preguntada por el caso del novio de Ayuso. La ministra también insistió en que le parecía «llamativo» que Ayuso «tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntas causas de fraude, sean de mascarillas o de comisiones o de cualquier otra cuestión». «Se lo tiene que hacer mirar», añadió.

González Amador demandará a la ministra de Hacienda ante el Tribunal Supremo, debido a que tiene la condición de aforada. La pareja de Ayuso pide además una indemnización de 40.000 euros y una rueda de prensa en la que la dirigente socialista reconozca que sus palabras no eran ciertas.