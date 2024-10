Ayuso dice que hay que investigar a La Moncloa: «Todo parece nacido de la mesa del presidente»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este lunes que habría que investigar, además de al PSOE, a La Moncloa porque todo «parece que ha nacido en la mesa del presidente del Gobierno» y ha acusado a Pedro Sánchez de no estar a los asuntos de los españoles ni a los problemas del día a día.

Ayuso considera que si se estuviese en una situación normal, este Gobierno «estaba de patitas en la calle desde hacía muchísimo tiempo por cualquiera de las crisis y de los escándalos que lo envuelven de la A a la Z». «Me parece de un profundo descaro no dar cuentas y sobre todo, invertir la verdad», ha añadido.

Además la presidenta ha hecho hincapié en que se trata de una trama que afecta a 7 ministerios de La Moncloa, a 50 cargos del Gobierno, a un embajador en Venezuela que «ahora podría haber estado con la dictadura venezolana».

«Hablamos de lingotes de oro, de un piso pagado a una querida con dinero público, mientras la mujer de este ministro estaba enferma de cáncer, que es a su vez el señor que le llevaba las urnas de cartón a Pedro Sánchez en su Congreso…», ha lanzado a continuación.

En declaraciones a los periodistas, tras clausurar las XXII Jornadas de Medio Ambiente Descarbonización y Economía Digital organizadas por Madridiario, Ayuso ha censurado que en lugar de dar explicaciones, Sánchez insulte siempre al PP y se escude en el «y tú más» como si todos fueran «iguales» cuando lo que se está viendo, según ha trasladado, «no se ha visto en democracia jamás».

Por último, la líder regional ha lamentado la situación que vive en estos momentos nuestro país: «Quieren acabar con España y quieren destruirnos desde dentro». «Están más fuertes que nunca, terroristas que han borrado el Código penal con delitos, todos aquellos que se están beneficiando de la debilidad de este Gobierno que no debería mantenerse por esos siete votos que son pura corruptela en contra de España», ha señalado Ayuso.

«Si no fuera por esa situación, esto hubiera caído hace mucho y esa gente no hace más que envalentonar. Cuánto más débil está Sánchez, más fuerte están todos aquellos que nos quieren destruir», sentenciaba la presidenta regional.

Dimisión Sánchez

Este pasado viernes, la presidenta Ayuso pedía incluso la dimisión inmediata de Sánchez, a quien acusó de ser el «número 1» del ‘caso Koldo’.

Una petición a la que este lunes se ha sumado durante la Junta de Portavoces celebrada en la Asamblea de Madrid, el popular Carlos Díaz-Pache. El portavoz del PP ha señalado que las circunstancias personales de Sánchez en La Moncloa no tienen que ser las circunstancias de España y por eso, «por dignidad y no la suya si no la de nuestra democracia le exigimos que dimita», ha reclamado.

El portavoz del PP considera que la mejor oposición al presidente del Gobierno es la propia hemeroteca de Sánchez que «está cercado por la corrupción por haber llegado a todos los estamentos y a las partes mas altas del PSOE». «Al presidente no le quedan más recursos que convocar elecciones y dimitir», ha concluido.