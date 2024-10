Alejo Vidal-Quadras: «Estoy en amenaza constante de muerte»

Alejo Vidal-Quadras afirma que está «en peligro constante de muerte» justo cuando se acerca el primer aniversario del intento de asesinato que sufrió en una de las calles del madrileño barrio de Salamanca. Así lo ha declarado el ex vicepresidente del Parlamento Europeo en una entrevista concedida a OKDIARIO con motivo del Premio de Honor que le ha otorgado el Centro Diego de Covarrubias en la edición de este año. La principal razón de este reconocimiento es, precisamente, su «constante defensa de las libertades», algo que se materializó en su lucha contra el régimen de Irán y que casi le cuesta la vida un fatídico 9 de noviembre de 2023.

En esta entrevista, Vidal-Quadras expone su actual estado de salud, su inquietud y temor por estar en el foco del régimen iraní; el trasfondo y las motivaciones del intento de asesinato; y su opinión acerca del cupo catalán.

PREGUNTA.-¿Qué tal se encuentra después de aquel fatídico incidente?

RESPUESTA.-Bien, bien. Estoy bien. Siempre queda alguna secuela, pero estoy bien. Estoy operativo, que ya es mucho. La parte inferior de la cara la tengo dormida, como acartonada. Naturalmente, un tiro en la cara no es una cosa baladí. Después, te queda siempre un rastro de ansiedad. A veces tienes ratos mejores y, otras, ratos peores. Pero bueno, en conjunto ya no tomo medicación para ayudarme en este asunto anímico.

P.- ¿Anda usted más angustiado por la calle?

R.- No, no. Ahora tengo protección policial muy completa. Es decir, que estoy clasificado como persona de alto riesgo porque estoy bajo la amenaza permanente de muerte por parte del régimen de los ayatolás. Soy como un Salman Rushdie español. Estoy bajo amenaza permanente de muerte. Pero, afortunadamente, en su primer intento, por un milagro, una intervención providencial, han fallado.

P.- ¿Quién fue el responsable de ese ataque?

R.- El responsable directo se llama Mehrez Ayari, que es un sicario profesional, un asesino a sueldo. Está acusado de otros asesinatos y ahora está detenido en Holanda. Está en la cárcel porque le detuvieron cuando estaba a punto de matar a un disidente iraní. Un periodista que está exiliado en Holanda. La policía holandesa había instalado unas cámaras de televisión de control en las cercanías de la casa de este disidente, que también estaba amenazado de muerte por el régimen iraní. Lo detectaron con esas cámaras y acudieron rápidamente.

El régimen iraní, para eliminar a los que considera sus enemigos, utiliza a mafias internacionales a las que encarga el trabajo. Antes lo hacían ellos mismos. Lo hacían comandos de la Guardia Revolucionaria o agentes de su Ministerio de Inteligencia. Pero, de unos años a esta parte, como esto les había creado algún problema muy serio, se lo encargan a asesinos a sueldo.

P.- ¿Qué hizo usted para ganarse tal enemistad con Irán?

R.- Méritos he hecho. Decías al principio que el Centro Diego Covarrubias me ha dado este premio muy generosamente. Bueno, pues este año me han dado su premio anual. Yo es que me he ganado dos enemigos muy peligrosos. Uno son los separatistas catalanes que, como puedes comprender, soy uno de sus enemigos públicos número uno, junto con otras personas de mucho mérito, mucho más que yo. Estos nos odian a muerte. Después tengo a los iraníes, a los clérigos fundamentalistas de Irán, que estos son más peligrosos todavía porque estos te matan.

Yo, cuando llego al Parlamento Europeo, me invitan a incorporarme a un intergrupo que se llama Amigos de Irán Libre. Yo me incorporo y conozco a la resistencia iraní en el exilio, el Consejo Nacional de Resistencia de Irán. Me voy implicando más y más y, al final, me transformo en uno de los políticos en el plano internacional que más actividad tiene apoyando a la resistencia iraní y combatiendo al régimen chiíta fundamentalista y terrorista de Irán.

En octubre del año 2022, el régimen publica una lista de sancionados, o sea, de sus enemigos, con fines intimidatorios. En esa lista hay individuos y hay organizaciones. En la lista de individuos, yo estoy el primero. En la lista de organizaciones, hay dos que yo presido o he presidido. Claro, tenía todos los números, pero yo no pensé que se atrevieran. Es muy gordo matar a un ex vicepresidente del Parlamento Europeo. Fui optimista. Se han atrevido.

P.- ¿Qué análisis hace de la situación entre Irán e Israel?

R.- Cuando se produce el ataque el 7 de octubre, que es el desencadenante, las relaciones de Israel con el mundo árabe están en un momento de relativa estabilidad. Si la situación hubiera continuado estable, hubiera mejorado y la tensión hubiera ido disminuyendo, esto al régimen de Irán no le convenía nada.

El pueblo iraní, ya en los últimos años, ha protagonizado muchas protestas que han sido ahogadas en sangre. Irán, para sobrevivir, su régimen teocrático y totalitario necesita que haya inestabilidad, que haya conflicto, que haya guerra. El régimen de Teherán ordena a Hamás que se prepare. La Guardia Revolucionaria les asesora y preparan, durante meses, este ataque.

El ataque fue deliberadamente cruel, inhumano. Violan, matan a niños y a mujeres. O sea, una cosa que pensarla produce escalofríos. ¿Cómo se puede llegar a este extremo de inhumanidad? Es algo que rebasa los límites. Los que hicieron eso no son seres humanos, son subhumanos. Son como animales.

El régimen iraní ya lo tenía previsto y por eso organiza este ataque alevoso, para que la reacción de Israel fuera tremenda. Lo tenía perfectamente calculado. Es lo que quería. Es un caso más de la política agresiva criminal del régimen iraní, una pieza clave del eje de Venezuela, Rusia e Irán que está desestabilizando y tratando de debilitar, o incluso de destruir, Occidente.

P.- ¿Qué opina sobre el reconocimiento de Palestina por parte de Sánchez?

R.- Me parece una postura cobarde, oportunista y repugnante. Israel no es que sea perfecto, tiene sus defectos y tiene sus problemas. Pero Israel es nuestro bastión, el bastión de Occidente, de la civilización occidental. Se basa en la democracia, en las libertades, en el imperio de la ley, en la dignidad del ser humano.

La postura del Gobierno español es una postura propia de estos progres occidentales desnortados que están debilitando y autodestruyendo nuestra propia civilización. Además, en el caso del Gobierno de Sánchez, nunca actúa por principios o por convicciones, sino por puro oportunismo.

P.- ¿Qué opina del cupo catalán?

R.- Es un cupo a la vasca. O sea, es un sistema de financiación a la vasca. Cataluña recauda todos los impuestos directos e indirectos y pacta con el Estado de manera unilateral una compensación por los llamados servicios comunes: la Justicia, la Defensa… Eso es el cupo a la vasca. Esto es lo que están negociando.

Esto tiene dos problemas. El primero es que es inconstitucional. Pero así, lisa y llanamente. Usted lea la Constitución. Lea la parte donde habla de cómo se financian las comunidades autónomas. Está claro que la Constitución contempla una financiación especial para Navarra y para el País Vasco, y ya está. Todas las demás son de régimen común. Si le dan a Cataluña un cupo a la vasca, la Constitución no lo contempla. O sea, están vulnerando la Constitución.

Segundo punto, destruye la hacienda del Estado y la solidaridad entre españoles. Si usted retira de la hacienda común la quinta parte del Producto Interior Bruto español, España desaparece. Los impuestos no los pagan los territorios. Pagan los ciudadanos y las empresas. En aquellas zonas de España donde hay más riqueza, más producto per cápita, pues la gente y las empresas aportan más y, ese dinero, el Estado lo utiliza tal como manda la Constitución para reequilibrar aquellas zonas donde hay menos riqueza.

Por tanto, si le dan el cupo a Cataluña, que es casi el 20% del producto nacional, están liquidando a España como nación, están liquidando la solidaridad entre los españoles y están liquidando el orden constitucional del 78. Yo predigo que eso nunca verá la luz. O sea, es un uno de los trucos de Sánchez para durar unos meses más en el poder.