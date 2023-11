Las cámaras de seguridad identifican a un magrebí como el sicario que disparó a Vidal-Quadras

La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional continúa investigando el atentado al político Alejo Vidal-Quadras, que el jueves 9 de noviembre recibió un disparo en la cara cuando salía de su domicilio en pleno centro de Madrid. Según ha podido saber OKDIARIO en exclusiva, los policías analizan unas imágenes de las cámaras de seguridad en las aparece el sicario, que intentó matar al fundador de Vox, saliendo de un hostal. Según las fuentes consultadas, el delincuente que disparó a Vidal-Quadras es una persona de origen magrebí.

Los investigadores sospechan que se trata de una persona procedente de la región del norte de África –formada por Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia–, tras analizar los rasgos del sicario tales como el color de la piel, los ojos, el cabello, la estructura ósea y los rasgos faciales, según cuentan a este periódico.

Esta nueva pesquisa coloca una pieza más en el puzzle. Tal y como adelantó OKDIARIO, la Policía Nacional investiga que una «vía marroquí» pudiera estar detrás del intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras. Ésta es la línea en la que ahora se centran los investigadores de la causa que se encuentra bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional.

«Vía marroquí»

Aunque en un primer momento, el propio Vidal-Quadras, una vez estabilizado en el hospital, indicó que el ataque podría estar vinculado con sus relaciones con la oposición iraní, los investigadores se centran en otras posibles hipótesis. Fuentes de la investigación explican que, tras consultar con otros servicios de inteligencia, se ha constatado que «no hay antecedentes de una acción similar por parte de los servicios secretos iraníes en Europa».

Además, los agentes de la Policía se preguntan: «¿Por qué ahora el régimen iraní iba a atentar contra Alejo Vidal-Quadras y no antes, cuando lleva años posicionándose públicamente?» Añaden que «sería demasiado evidente debido a la manifiesta enemistad de Irán con el ex político» y ésa no es «la manera de operar de unos servicios secretos». Aun así, insisten, «no se ha descartado ninguna vía», sino que se han abierto nuevas líneas de investigación.

Lo que sí queda claro es que no ha sido una acción de delincuencia común, relacionada con un robo. La sospecha principal es un grupo de un tercer país –cobra peso un posible «entramado marroquí»– que, mediante consignación a terceros, hubiera encargado la acción.

Según las mismas fuentes, los agentes están analizando otra información, pero sospechan que la documentación de la que puedo hacer uso el delincuente es falsa. Hay que recordar que los organismos capacitados para ofrecer este tipo de documentos son «los servicios de inteligencias» de los países. Aun así, fuentes de la investigación explican que posiblemente nunca lleguen a saber quiénes ordenaron el asesinato. Poseen importantes indicios de que el autor material no coincide con el intelectual y sospechan que los primeros «no continúan en España» o que pudieran «encontrárselos muertos» si consiguen encontrarlos.