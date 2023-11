En esta entrevista con OKDIARIO, el subinspector de Policía, Alfredo Perdiguero, no oculta su sorpresa con el presunto atentado contra la vida del ex popular y fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras: «Le han disparado el mismo día del acuerdo. Es muy raro. Son casualidades que dan grima. Hay varias líneas de investigación abiertas. Los compañeros no se han centrado sólo en la autoría iraní. Yo, con 37 años de experiencia, no me creo que aparezca un pen entero al lado de una moto calcinada», subraya .

«Llevamos mucho tiempo en España hablando de lo que el Gobierno quiere que hablemos. El Gobierno, los satélites del Gobierno, cuando quieren, hablamos del aceite, cuando quieren, hablamos de las vacas, cuando quieren hablamos del cambio climático, y hablamos de eso durante muchos días. Es decir, no voy a decir quién quiere que hablemos de eso, pero al final te das cuenta que casualidades de la vida, hubo un atentado, un intento de asesinato de un político como Alejo Vidal-Quadras. Casualmente, el mismo día que se firma el acuerdo de Junts con el Gobierno. Será casualidad, pero qué casualidad más mala», sospecha Perdiguero.

«Hay gente, voces críticas que dicen que evidentemente alguien de falsa bandera lo ha hecho aposta para evidentemente quitar el ojo del objetivo. No lo sé. Me parece que un intento de asesinato son palabras mayores. Desde luego, hay casualidades que dan grima», afirma.

«Hay varias líneas de investigación abiertas. Los compañeros de homicidios son la línea iraní. La línea iraní la ha aportado Alejo. Pero los compañeros no solamente abren eso, es decir, están haciendo mucho más, porque como decíamos, ni es un político de primera línea, ni de segunda ni de tercera. Es un señor que tenido un cargo de responsabilidad en España, un contertulio con mucha cultura, con mucha educación, con mucha sapiencia, una cabeza muy bien amueblada y que él dice que ha sido opositor al régimen iraní y que por ahí vienen los tiros. Rarísimo. Te puedo asegurar que todo es rarísimo desde el minuto uno», explica.

«A mí me hace mucha gracia que la Cadena SER hasta ayer por la tarde noche mantenía el robo. Es decir, qué mal periodista es el que afirma eso cuando nadie, ni por parte de Policía, ni de la prensa ni de nadie, es capaz de mantener un tiro a dos metros y salir corriendo… ¿Por tanto, dónde está el robo? Pues así durante todo el día lo mantuvieron hasta última hora de la tarde, que no sé si lo habrán borrado, pero que la investigación va a ser mala, retorcida y compleja. Ya te digo que sí, que hay muchas líneas de investigación también, y que la Policía es la única que no ha hablado hasta ahora», continúa.

«Ayer un programa de televisión en exclusiva dijo que había aparecido un pendrive en una moto calcinada. Que los espectadores opinen y crean lo que quieran. Desde luego, yo con 37 años de experiencia, no me lo creo. Es decir, que después de haber quemado una moto aparezca un pendrive entero, sano y salvo encima de la moto…», concluye.