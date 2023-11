La Policía investiga una «vía marroquí» en el intento de asesinato de Vidal-Quadras

La Policía Nacional investiga que una «vía marroquí» pudiera estar detrás del intento de asesinato del ex político Alejo Vidal-Quadras, que el jueves 9 de noviembre recibió un disparo en la cara cuando salía de su domicilio en pleno centro de Madrid. Ésta es una de las líneas que barajan los agentes de la Brigada Provincial de Información, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes policiales. La investigación, que ahora instruye la Audiencia Nacional al considerar que lo ocurrido pudo ser un atentado terrorista, se centra en «la autoría –intelectual– de un grupo alauí con intereses geopolíticos en España».

En un primer momento, el propio Vidal-Quadras, una vez estabilizado en el hospital, indicó que el ataque podría estar vinculado con sus relaciones con la oposición iraní. En enero de este año, el Gobierno de Irán anunció sanciones contra 34 personas y entidades de países de la Unión Europea y Reino Unido, incluido el ex vicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras. Ya había sido sancionado en octubre de 2022. En particular, lo incluyó en una lista de personalidades que habrían prestado «apoyo a grupos terroristas y propagación de la violencia y el odio».

Esa era la respuesta del régimen iraní a las medidas de la Unión Europea por la represión de las manifestaciones que se sucedieron tras la muerte bajo custodia de Masha Amini, una mujer detenida y torturada por llevar mal puesto el velo. Vidal-Quadras, además, también había entablado relaciones con la oposición al Gobierno de Irán.

«Vía marroquí»

Sin embargo, la Policía muestra reticencias con esa hipótesis. La vía de Irán no está descartada, pero tras las primeras indagaciones ya no es la principal tesis de los investigadores.

Fuentes de la investigación explican que, tras consultar con otros servicios de inteligencia, se ha constatado que «no hay antecedentes de una acción similar por parte de los servicios secretos iraníes en Europa».

Lo que sí queda claro es que no ha sido una acción de delincuencia común, relacionada con un robo, ni tampoco -de momento- parece tener visos políticos. La sospecha principal es un grupo de un tercer país que no es Irán, se investiga un posible «entramado marroquí» que, mediante consignación a terceros, hubiera encargado la acción.

Por ello, las fuentes consultadas apuntan a un entramado de un tercer país con un interés «claro y directo» de incidir en la política interior de España. Algún grupo que mantenga una cierta rivalidad y que «no tenga inconvenientes en saltarse el derecho internacional». Entre la lista de sospechosos habituales de la Policía se encuentra la «vía marroquí», indican estas fuentes. Sin embargo, la investigación se encuentra en una fase muy embrionaria, por lo que no hay nada «cerrado», explican.

«¿Por qué ahora?»

Del mismo modo, los agentes de la Policía se preguntan «¿por qué ahora el régimen iraní iba a atentar contra Vidal-Quadras y no antes?». Además de que sería demasiado evidente debido a la manifiesta enemistad con el ex político, no es «la manera de operar de los servicios secretos iraníes». Aun así, insisten, «no se ha descartado ninguna vía» sino que se han abierto nuevas líneas de investigación.

Por otro lado, según las fuentes consultadas, sí que se está descartando la idea de que «un grupo radical de ultraizquierda» estuviese detrás del atentado. «No tienen infraestructuras para realizarlo», argumentan. Además, añaden, «tenemos a infiltrados en todos los grupos radicales, nos habríamos enterado antes o después».

Alejo Vidal-Quadras

Este periódico pregunta a fuentes de la investigación: «¿Por qué Vidal-Quadras sobre el que atentar en España y no otro político que ahora estuviese en activo, como los principales líderes de la oposición Alberto Núñez Feijoó o Santiago Abascal?». El argumento de los investigadores es contundente: «En este tipo de atentados, los servicios de inteligencia buscan a una persona simbólica como Alejo Vidal-Quadras, ex presidente del PP catalán y fundador de Vox». Añaden: «El asesinato de un político en activo y en la primera línea podría conducir a una crisis sin precedente, de consecuencias incontrolables para los autores intelectuales».

El ex político, de 78 años, fue hospitalizado de urgencia tras recibir, el pasado 9 de noviembre a las 13.30 horas, un disparo en la cara a la altura del número 40 de la calle Núñez de Balboa. Desde ese jueves se busca a un hombre, autor del disparo, que se acercó a pie a Vidal-Quadras tapando su rostro con un casco y que luego huyó en una moto con una segunda persona, al parecer una mujer. La Policía analiza una moto calcinada que ha sido hallada en Fuenlabrada (Madrid), por si guarda relación con los hechos.

Ya no están en España

La bala le causó una herida con orificio de entrada y salida a la altura de la mandíbula, si bien Vidal-Quadras estaba consciente aunque con abundante sangre cuando fue atendido por los servicios de emergencias. A continuación fue trasladado a un hospital, donde fue intervenido sin que su vida corriera peligro.

Según las primeras pesquisas policiales y testimonios presenciales, el autor del disparo se fue a pie de la escena de los hechos y giró por una calle cercana a Núñez de Balboa, donde lo esperaba otra persona –al parecer, una mujer– para huir ambos en una moto.

Fuentes de la investigación explican que posiblemente nunca lleguen a saber quiénes ordenaron el asesinato. Poseen importantes indicios de que el autor material no coincide con el intelectual y sospechan que los primeros «no continúan en España» o que pudieran «encontrárselos muertos» si dan con la identidad de estos.