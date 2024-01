Junts tumba los decretazos y Sánchez ya tiene claro quién manda: Puigdemont

Pedro Sánchez ha constatado este miércoles quién manda en La Moncloa. En manos de Carles Puigdemont, el PSOE ha vivido una negociación agónica que ha culminado con el rechazo de Junts a sus tres primeros decretos de la legislatura. Se trata de una derrota de enorme carga simbólica que confirma el poder de Puigdemont, ya decisivo en la investidura, para marcar el futuro legislativo del Gobierno. La negociación se ha alargado hasta la hora límite de votación -las 15:30 horas-, pero sin éxito para el PSOE. Junts ha confirmado su negativa a socorrer a Sánchez, según fuentes parlamentarias, y los negociadores, María Jesús Montero y Félix Bolaños, han abandonado apresuradamente el Senado en dirección a La Moncloa, donde han sido convocados de urgencia por el presidente del Gobierno.

Sánchez ha pasado la última semana en busca de apoyos para poder convalidar los decretos después de que Junts fijara su postura en el no. Los de Puigdemont rechazaban, en concreto, una reforma procesal incluida en uno de ellos, que supondría la suspensión de la futura Ley de Amnistía en el caso de que se plantease una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, una vía que ya contemplan varios jueces y los partidos de la oposición. Desde Moncloa venían asegurando, para templar a sus socios, que eso era algo que ya ocurría y que su integración respondía a la exigencia de la Comisión Europea de ponerlo por escrito. Pero el argumento no ha convencido finalmente a los separatistas, como tampoco otros puntos incluidos en los decretos o que, sobre todo, Sánchez no les haya contactado para negociarlos.

Los intentos in extremis del PSOE para convencer a los separatistas han sido en vano y Junts no se ha movido de su posición inicial. El partido ha mantenido hasta el último momento la incógnita sobre el voto y, con ello, en vilo al Gobierno. La opacidad ha sido tal que la formación declinó intervenir en los dos primeros debates para no conceder ninguna pista mientras mantenía conversaciones con Moncloa.

Al límite

El nerviosismo del Ejecutivo ha sido evidente desde el inicio de la sesión parlamentaria y se ha plasmado desde la tribuna del Senado, marco improvisado del debate por las obras en el hemiciclo del Congreso.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido los decretos con una advertencia dicotómica: «O defender a los ciudadanos o dañarlos». «Si ustedes fallan hoy, mañana sube la factura de la luz (de los ciudadanos), su pensión baja (…), dejan de poder acceder gratuitamente al transporte público y tienen que gastar más en el supermercado para llenar el frigorífico», ha ilustrado, mirando al PP y también a sus aliados de investidura, para concluir, con tono de tensa amenaza: «Cada pensionista que les votó está hoy mirándoles».

Ya en declaraciones en los pasillos del Senado, Bolaños admitía que el día sería «intenso, de mucho trabajo». Poco antes, la portavoz del partido independentista, Miriam Nogueras, había advertido en una entrevista que Junts seguía en el no, aunque confirmaba las conversaciones in extremis con el Gobierno. «Si presentan un real decreto sin trampas, podrán contar con nosotros», aseguraba.

Después, ya en la tribuna, Nogueras ha reiterado la intención de Junts de tumbar los decretos, sugiriendo a Sánchez la conveniencia de retirarlos y empezar de nuevo. Desde Junts insisten sobre todo en la necesidad de reformar la Ley de Sociedades de Capital para castigar a las empresas que no quieran regresar a Cataluña, una medida que el Ejecutivo no descarta.

La portavoz ha reprochado al Gobierno que haya sido necesario llegar a una «situación límite» para entender que cuando Junts avisó al PSOE de que no les darían sus votos «a cambio de nada» querían decir exactamente eso. «Aún hay tiempo», ha remarcado no obstante en su intervención, emplazando a los socialistas a un último gesto antes de la votación.

Sin acuerdo final, Junts se ha mantenido implacable en su negativa. Sánchez sopesa ahora convocar un nuevo Consejo de Ministros para recuperar los decretos, incorporando algunas demandas de sus socios para que, de esta forma, sí superen el trámite parlamentario.

El rechazo de Junts ha sido decisivo para que no prosperen dos de los decretos de Sánchez, en los que se incluye por ejemplo la prórroga del IVA reducido de la luz -aunque pasa del 5 al 10%- y del gas, la prórroga de las ayudas al transporte o las medidas para digitalizar la Justicia y agilizar los procedimientos judiciales.

Podemos, por su parte, ha votado en contra del decreto que incluye la reforma de la ayuda de desempleo propuesta por Yolanda Díaz. Desde el partido de Ione Belarra han justificado su voto en que Trabajo no se había comprometido por escrito a revisar la reforma del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años, como les habían reclamado. Podemos ha acordado con el PSOE prorrogar hasta 2028 la suspensión de los desahucios.