Junts lleva al PSOE al límite: «No podemos acompañarles en este error, tienen tiempo a rectificar»

Junts ha confirmado este miércoles que está dispuesto a votar en contra de los tres decretos del Gobierno. Tras una negociación agónica, la portavoz separatista Miriam Nogueras ha advertido a los socialistas que «la estabilidad de la legislatura está sujeta al cumplimiento de los acuerdos».

«Hemos tenido que llegar a una situación límite para que algunos hayan entendido que no daríamos nuestros votos a cambio de nada», ha añadido Nogueras.

La dirigente independentista ha afeado al Gobierno que haya «complicado mucho una negociación que era muy sencilla». En una intervención plagada de reproches, Nogueras ha llegado a aseverar que «las políticas» del Ejecutivo «están matando» a Cataluña.

La diputada se ha detenido especialmente en el decreto de medidas económicas, que incluye por ejemplo la subida del IVA de la luz al 10%, y ha advertido que no lo apoyarán si no se incluyen sus demandas. «En Junts no podemos acompañarlos en este error suyo, pero están a tiempo de rectificarlo. Si lo que quieren es resolver las necesidades de los ciudadanos, hagan el real decreto de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junts», ha aseverado.

A esta hora, el Gobierno sólo tiene dos vías: o bien asume que los decretos decaerán y elabora unos nuevos, que serían aprobados en un Consejo de Ministros y sometidos otra vez a la convalidación del Pleno del Congreso. O bien negocia con Junts su aprobación para, después, introducir nuevas medidas por la vía de las enmiendas.

Además, Nogueras ha pedido reforzar los artículos 9 y 10 de la Ley de Sociedades de Capital, que establecen que las empresas deben tener su sede donde tienen su actividad mayoritaria. «Aquellas empresas catalanas que cumplan la ley pueden tener incentivos fiscales», ha añadido. Este martes, Junts planteó la posibilidad de multar a las empresas que hayan abandonado Cataluña por el proceso separatista y rechacen volver a instalarse en esa comunidad.

En definitiva, en la recta final para la votación -el voto telemático finaliza a las 15:00 horas-, Junts aprieta al máximo al PSOE, sugiriendo incluso que retire los decretos para negociarlos desde el principio. Nogueras ha insistido especialmente en que el Ejecutivo no haya negociado con su partido estas medidas antes de aprobarlas en el Consejo de Ministros y que haya sido necesario llegar a una «situación límite» para que haya entendido que cuando Junts avisó al PSOE de que no les darían sus votos «a cambio de nada» querían decir exactamente eso.

Nervios en Moncloa

Los últimos días han sido especialmente complicados para Sánchez, con sus socios prioritarios instalados en el no. El nerviosismo instalado en el Ejecutivo se ha reflejado en la tribuna.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reclamado a los diputados que apoyen sin «politiquerías» la convalidación de los decretos anticrisis, pese a lo cual se ha topado con las críticas generalizadas de los grupos parlamentarios, incluso por parte de sus socios de Sumar y Podemos. Junts optó por no intervenir en los dos primeros debates, para no desvelar su posición.

«Si ustedes fallan hoy, mañana sube la factura de la luz (de los ciudadanos), su pensión baja (…), dejan de poder acceder gratuitamente al transporte público y tienen que gastar más en el supermercado para llenar el frigorífico», ha ilustrado Bolaños, en un intento desesperado por convencer a sus aliados.