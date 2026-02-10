La Junta Electoral de Aragón acepta la denuncia de Vox al PP por pedir el voto en la jornada de reflexión

La Junta Electoral de Aragón ha estimado la denuncia presentada por Vox contra el PP por realizar propaganda electoral durante la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas del pasado domingo.

El órgano electoral considera que las publicaciones difundidas por el PP en sus redes sociales podrían vulnerar de forma clara la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y abre la puerta a una sanción económica de hasta 901,52 euros.

La denuncia fue registrada el propio día de las elecciones, a las 11:33 horas, y fue presentada por el representante general de Vox ante la Administración electoral aragonesa. En ella se acusaban al PP de haber difundido mensajes de carácter electoral en un momento expresamente prohibido por la ley: la jornada de reflexión.

Según consta en el escrito, los hechos se produjeron el pasado sábado durante la jornada de reflexión, sobre las 22:53 horas, cuando el PP publicó en sus cuentas oficiales de X y Facebook el siguiente mensaje: «Este 08 de febrero, tenlo claro». La publicación iba acompañada de una imagen del candidato popular a las Cortes de Aragón con el lema «Si gana Azcón», junto a otra imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la expresión «Sánchez pierde».

Este nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre de los partidos políticos del uso de las redes sociales y el respeto de las reglas del juego democrático. La jornada de reflexión está concebida para que los ciudadanos puedan decidir su voto sin presiones ni propaganda de última hora, una garantía que la ley protege de forma expresa. Según explican desde Vox, el acuerdo ya supone un serio aviso sobre los límites legales de la comunicación política en periodos electorales y refuerza el control sobre las campañas digitales.

Para la formación que lidera Santiago Abascal, el contenido de estas publicaciones no dejaba lugar a dudas: se trataba de un mensaje dirigido directamente a influir en el voto de los ciudadanos pocas horas antes de que se abrieran las urnas. El denunciante subrayó además que los mensajes permanecieron visibles durante toda la jornada electoral, amplificando su impacto y prolongando la supuesta infracción.

La Junta Electoral de Aragón ha dado la razón a Vox y ha acordado estimar la denuncia. En su resolución, declara que las publicaciones realizadas por el PP podrían vulnerar la prohibición establecida en el artículo 53 de la LOREG, que impide expresamente la difusión de propaganda electoral una vez finalizada la campaña.

El PP dispone ahora de la opción de reconocer voluntariamente su responsabilidad. En caso de no hacerlo, contará con un plazo de 10 días hábiles desde la notificación del acuerdo para presentar alegaciones, aportar documentación o proponer la práctica de pruebas en su defensa.

El órgano electoral advierte además de que, si el PP no formula alegaciones en el plazo establecido, el propio acuerdo de iniciación del expediente podrá ser considerado como propuesta de resolución, lo que facilitaría la imposición de la sanción correspondiente.