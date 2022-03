Pablo Iglesias, firme defensor de los escraches, de la violencia contra los partidos que considera «ultraderecha» como Vox, y que fue ‘cazado’ deseando «azotar hasta que sangre» a una mujer, se pone digno y critica con dureza el puñetazo que Will Smith propinó a Chris Rock durante la gala de los Oscar. Eso sí, le encuentra una explicación muy acorde al Ministerio de su pareja: «Es culpa de los códigos morales patriarcales».

El ex líder de Podemos tira de hipocresía enfundándose en un traje de paz y amor que él mismo no comparte. Para Iglesias la actitud del actor de Hollywood se define con una palabra: machismo. «Margallo dice que hubiera podido reaccionar igual si dicen eso de un hijo y entonces no sería machismo, no estoy de acuerdo», ha defendido.

Y es que, para el podemita «a los hombres» les «han educado en unos códigos morales patriarcales que vendrían a justificare la violencia en determinadas circunstancias». Y para apoyar su teoría pone un ejemplo: «Si Margallo ofende a mi madre en esta tertulia… ¿Eso justificaría que yo me levantase y le diese un bofetón? Para los códigos morales del patriarcado podría ser que sí y ese es el problema de lo que ocurrió ayer».

Pablo Iglesias cree que los niños, los varones, son educados en la violencia desde pequeños. Dice que «hay un código moral» que les han «enseñado desde pequeños que dice que si insultan a tu madre o a tu mujer tu te levantas y te lías a manotazos «. «El impulso puede ser un impulso ético pero de una mala ética», defiende en la Cadena Ser.

«Ante una situación de mal gusto no hay que liarse a bofetones, lo que hay que hacer es levantarse y marcharse o denunciar abiertamente el chiste o esa actitud pero no resolver las cosas a puñetazos», asegura. Unas palabras que chocan frontalmente con su propia opinión. Por ejemplo, en abril del año pasado cuando blanqueó la violencia contra Vox en un acto en Vallecas porque «estaban provocando».

Muchos hombres se han sentido identificados con ese gesto, han aplaudido a Will Smith e incluso dicen que ‘más le tenia que haber dado al tipo ese’ y eso es lo peor cuando ese tipo de actitudes hacen que señores con la masculinidad dolida se vena representados en esa manera de defender a tu familia a bofetones», zanja.