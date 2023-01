El alcalde del municipio madrileño de Paracuellos del Jarama, Jorge Alberto Campos (Cs) ha denunciado ante la Guardia Civil la recepción en su domicilio de un sobre amenazante con dos balas en su interior. El sábado, tras regresar de un viaje familiar, el alcalde encontró el desagradable hallazgo en el buzón de su vivienda y se apresuró a denunciarlo. Los investigadores relacionan las amenazas con otras previas que ha recibido la víctima por su gestión municipal.

Jorge Alberto Campos ya había sufrido previamente amenazas de muerte que arrancan hace más de veinte meses y se volvieron especialmente virulentas durante el verano de 2021, cuando el alcalde denunció haber recibido un correo electrónico con insultos y frases intimidantes como «Sólo Hitler y tú merecen morir» o «Nunca mereciste la vida ni nada, por seguro».

En esta ocasión, la Policía Local se personó el sábado en el domicilio del alcalde y confirmaron que el contenido del sobre consistía en dos cartuchos de arma corta. Fue el alcalde en persona quien entregó el sobre a la Guardia Civil, dentro de un sobre de mayor tamaño, para preservar las pruebas.

A pesar de que la carta amenazante no contenía ningún escrito en su interior, tan solo las dos balas, los investigadores de la Guardia Civil prevén que no será extremadamente difícil encontrar y detener al autor de las amenazas.

Unas amenazas que, tal y como confirma la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, tienen que ver con las críticas extremas a la gestión municipal Jorge Alberto Campos, descartando cualquier motivo personal en el asunto a investigar.

El edil, en declaraciones a OKDIARIO, confirma que aunque hay un ambiente de crispación alto en el municipio no se atreve a señalar a ningún responsable en concreto. También diferencia entre las amenazas anteriores vía email y en redes sociales, y la mayor gravedad de las recibidas en su propia casa ante su familia: «Ha sido un jarro de agua fría muy grande tras las fiestas y en mi propio domicilio, es algo que no crees que te puede ocurrir», matiza, y añade que «Este tipo de comportamientos no van a conseguir intimidarme en mi labor al frente del consistorio, voy a seguir trabajando para mejorar la vida de los vecinos de Paracuellos».