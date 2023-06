El inglés ha sido casi siempre considerado una de las asignaturas pendientes de los españoles en general y de los presidentes del Gobierno en particular. La excepción es un Pedro Sánchez al que le gusta presumir de su dominio de este idioma. Hoy, Alberto Núñez Feijóo ha reconocido que aún no lo habla con soltura y ha revelado que tras el 28M se disponía a aprenderlo.

El líder del PP ya tenía todo preparado para dar clases con un profesor cuando a Sánchez le da por convocar elecciones para dentro de menos de dos meses y echa todos sus planes por tierra.

Feijóo ha puntualizado que tampoco es tan grave o al menos tan apremiante porque en las cumbres internacionales «hay traductores». Pero eso no ha impedido que haya admitido su carencia: «Tenía el profesor para inglés. Resulta que ahora me convocan elecciones, no pasa nada. Mi problema no es el gallego o el castellano, es el inglés. Me tengo que poner a estudiarlo, es mi obligación. Vamos a trabajar y le puedo asegurar que lo importante en las cumbres internacionales, que se hacen normalmente con traductor, es que se sepa muy bien lo que se quiere decir», ha recalcado.

Hasta alcanzar el liderazgo del PP, la verdadera obligación de Feijóo ha sido dominar el gallego en su condición de presidente de la Xunta de Galicia. «He practicado y hablado gallego» en todos sus actos institucionales en la región. «Y soy bilingüe desde ese punto de vista, pero mi problema no es el gallego o el castellano, mi problema es el inglés, como el problema de la mayoría de los españoles. Y me tengo que poner a estudiarlo, ésa es mi obligación», ha reiterado.

«Yo creo más en el Estado de las autonomías que Pedro Sánchez porque he sido presidente autonómico. Creo más en la cultura que conforma uno de los países más poliédricos y a la vez más antiguo como nación que es España», ha apostillado el líder del PP.

«Ningún problema»

La importancia del inglés se va a comprobar especialmente en los próximos meses con motivo de la presidencia española de la UE. Esta circunstancia va a traer a nuestro país a miles de personas, entre representantes gubernamentales de otros países y funcionarios de la UE. Aunque están reconocidas varias lenguas, el inglés es el predominante y por eso es un requisito indispensable para poder trabajar en los eventos que organice la presidencia española.

Dicho esto, Alberto Núñez Feijóo ha garantizado que él no va a tener «ningún problema» en explicarse «en la segunda lengua del mundo», en alusión al castellano. «Que se sepa muy bien lo que quiero decir es lo que me preocupa», ha indicado.