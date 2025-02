Feijóo: «Ha dimitido un Sánchez Pérez-Castejón, por algo se empieza»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que siga los pasos de su hermano, David Azagra, como se hace llamar artísticamente, y se marche de la Administración. «Ha dimitido un Sánchez Pérez Castejón. Por algo se empieza», ha dicho con sorna el líder de la oposición.

Feijóo ha reaccionado de esta manera a la renuncia del hermano imputado de Pedro Sánchez como alto cargo de la Diputación de Badajoz desde 2017, un hecho que se conoció este miércoles. En una visita a la empresa Medgon, en Carrión de los Condes (Palencia), donde ha estado acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León y del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, ha remarcado que «ha dimitido después de varios años cobrando, parece ser sin ir a trabajar, un Sánchez Pérez-Castejón. Por algo se empieza», ha declarado con ironía.

«Creo que deberían seguir este camino el fiscal general del Estado y las decenas de altos cargos del Gobierno socialista que están imputados en los casos de corrupción, incluyendo al Uno», ha subrayado en referencia a Pedro Sánchez, según el nombre en clave que utilizaba la trama del caso Koldo para referirse a él.

«España necesita soluciones, no sumarios judiciales. España necesita políticos limpios, no políticos que se sienten en el banquillo de los acusados. España necesita un presidente libre de sospecha, y no un presidente cercado por casos directos de corrupción», ha lanzado Feijóo a Sánchez.

En este contexto, el jefe de la oposición ha destacado que, frente a un Ejecutivo dedicado a solventar sus problemas judiciales y personales, se encuentra la alternativa del PP, centrado en ofrecer soluciones reales a los problemas que preocupan a los ciudadanos, como la conciliación, la vivienda o los efectos derivados de la DANA.

«Frente a la agenda del escándalo del Gobierno, planteamos la agenda del cambio del Partido Popular», ha manifestado Feijóo, abogando por la política útil y por aprovechar «el potencial de un país como España».

En esta línea, el líder del PP ha propuesto la creación de un Plan Integral de Formación Profesional que forme a los 700.000 trabajadores que necesita el sector de la construcción. Feijóo ha alertado de la falta de mano de obra en este ámbito, donde sólo uno de cada 10 empleados es menor de 30 años, ha esgrimido. «Necesitamos crear mano de obra, y para eso necesitamos formación y talento», ha incidido.

Junto a ello, ha planteado también impulsar en las comunidades del PP un plan común de certificados de profesionalidad ante la situación de emergencia y el déficit de profesionales en el sector de la vivienda. «Cerremos el círculo de la mano de obra que está esperando el mundo de la construcción, pudiendo así crear empleo en el país con más paro juvenil, femenino y más paro general de toda la Unión Europea», ha argumentado.

Feijóo ha precisado que el Plan de Vivienda de su partido apuesta por una formación reglada para adaptarla a las necesidades del sector y un modelo de educación dual para agilizar la incorporación de profesionales al mercado laboral.

Estas medidas se añaden a otras propuestas anunciadas por el PP en los últimos días, como el silencio positivo, las licencias de obra nueva o reforma en 3 meses, suelo público para construir a precio tasado, reducción de 10 a cuatro años para edificar, reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) al 4%, deducciones en el IRPF o el registro de la Ley del Suelo.

Mejorar la financiación

Además, en el marco de esa necesidad de construir más viviendas, Feijóo se ha comprometido a buscar con las entidades financieras nuevas vías para mejorar las condiciones de financiación de proyectos de construcción industrializada, de modo que ello potencie el I+D+i en el sector y aproveche la «gran ventaja competitiva» del país.

«Creo en la política que sirve. Creo que esa política no pasa de moda. Y volveremos a tenerla cuando le demos a España el cambio que merece», ha añadido Feijóo, recordando el Plan de Conciliación que ya presentó su partido -y que funciona en comunidades del PP- para la gratuidad de las escuelas infantiles; el Plan Valencia dotado con 12.000 millones de euros y ahora el Plan de Vivienda. Sobre esta materia, el PP celebrará un acto sectorial con jóvenes este viernes en Madrid.