Feijóo completa el cuartel económico del PP para combatir las políticas del sanchismo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha completado la lista de los miembros que entrarán a formar parte del nuevo área económico del partido que encabeza Alberto Nadal. En total, serán cinco las personas que tracen la nueva hoja de ruta del principal partido de la oposición al Gobierno con el que Feijóo pretende combatir las políticas económicas del sanchismo.

Este sábado, el PP desveló que el Comité Ejecutivo Nacional aprobará este próximo lunes los nombramientos de Irene Garrido, Mar Vaquero, Susana López Ares, Juan Diego Requena y Javier Thibault Aranda como nuevos coordinadores del área encabezada por Nadal.

Tras la incorporación el pasado lunes del ex secretario de Estado de la etapa de Rajoy, Génova da por cerrado el último de los interrogantes que quedaban pendientes tras la renovación de la cúpula de los populares. A través de un comunicado, señala así el refuerzo de su equipo «tanto para hacer frente a un Gobierno equivocado en su política económica, industrial y laboral, como para empezar a diseñar la España que ha de venir después de Pedro Sánchez».

«El PP trabaja para ser la alternativa que dé respuesta y aporte soluciones a los problemas de los españoles en un contexto en el que aumenta la precariedad laboral mientras los sueldos son cada vez más bajos», señalan en su escrito.

Para los de Feijóo, el Ejecutivo de Sánchez, lleva siete años sin acometer una reforma que adecúe la política económica al mercado actual. Más aún, en un momento en el que los autónomos «están cada vez más asfixiados por los impuestos, las cotizaciones y la escasa protección social».

Cinco nuevas áreas

Dentro del nuevo área económica del PP, cinco serán los nuevos rostros que, desde este lunes, entrarán a formar parte del organigrama de Génova.

Irene Garrido, diputada por Pontevedra y próxima a Feijóo, ha sido secretaria de Estado de Economía y apoyo a la empresa en la última etapa del Ejecutivo de Rajoy. Desde este 15 de septiembre, será la encarga de coordinar la política económica de los populares.

Otra de las incorporaciones al equipo de Nadal es Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón -que preside el popular Jorge Azcón-, que ejercerá como coordinadora de Comercio, Inversiones, Empresa y PYMEs del PP.

Juan Diego Requena, diputado por Málaga, se hará cargo del área de Energía y Sostenibilidad. Susana López Ares, economista y ex diputada regional en Asturias, ocupará el área de Industria, Innovación, Digitalización e Inteligencia Artificial del PP.

Por su parte, Javier Thibault, consultor y doctor en Derecho, desempeñará sus funciones dentro del área económica de los populares como coordinador de Empleo, Autónomos y Diálogo Social.