El Ejército español imita a la guerrilla ucraniana: simula la toma de trincheras con granadas desde drones

Pocos previeron que la guerra de trincheras volvería a suelo europeo en pleno siglo XXI, pero ocurrió. En 2022, con la invasión rusa de Ucrania, el país se llenó de trincheras defensivas para frenar a las tropas de Putin, y poco después, de trincheras rusas para apuntalar el control del terreno ya conquistado. Con ello, volvieron imágenes de hace un siglo, de asaltos a trincheras a punta de fusil pero con aliados modernos desde el aire: drones domésticos lanzando granadas. Ahora, el Ejército de Tierra español acaba de ponerse a prueba en el uso de esas mismas tácticas.

Una de las principales líneas estratégicas de la OTAN en el último año y medio ha sido extraer y adaptar las lecciones obtenidas de la guerra de Ucrania. Y la primera guerra de alta intensidad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha dejado muchas. Para que toda esa experiencia observada no se pierda y las fuerzas militares -incluida la española- se adapten a los nuevos tiempos, los Aliados han ido modificando su doctrina en base a lo visto en los campos de batalla ucranianos.

Todo ese conocimiento adquirido se está poniendo a prueba. Por ejemplo, en España el Ejército de Tierra acaba de revelar un video de unos ejercicios realizados por la VIII Bandera Colón, perteneciente a la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión. En ellos, los militares españoles experimentan con el uso de drones en el asalto a posiciones defensivas y trincheras. «¡El Ejército de Tierra transformándose para defenderte!», han anunciado en sus redes sociales.

En las imágenes compartidas por la Legión se puede ver cómo un dron ligero se posiciona sobre una trinchera cavada en el campo de maniobras. A los pocos segundos, se ve desprenderse una esfera con un cable simulando una granada, que cae a peso muerto hasta que impacta dentro de la trinchera.

A continuación, un grupo reducido de militares que esperaba agazapado en una lona se lanza hacia la zona donde ha impactado la granada para acceder a la trinchera. De ahí, avanzando lenta y metódicamente, van limpiando cada tramo de trinchera. Se usa humo de ocultación y se pone a prueba la puntería de las armas largas contra blancos estáticos.

Además, también se puede ver cómo el Ejército pone a prueba el uso de drones, presuntamente armados con explosivos, para lanzarlos contra vehículos blindados.

Las imágenes son casi un calco de las que se han visto durante la invasión de Ucrania desde febrero de 2022. La guerra de trincheras y el uso de drones con carga de granadas de mano son ya habituales en este conflicto.

Ukrainian drone dropping a grenade on a russian soldier. Looks like blew up part of his leg.

Drone ucraniano tira granada sobre posición de soldado ruso. Parece le vuela parte de una pierna.#UkraineRussiaWar #Ukraine pic.twitter.com/UOQhyIAHfZ

