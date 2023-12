Un ataque de Ucrania con drones y misiles en el centro de la ciudad fronteriza rusa de Bélgorod ha terminado con la vida de al menos 14 personas, entre ellas dos niños, y herido a otras 108 el sábado, según ha informado este sábado el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. Kiev responde así a Vladímir Putin, dejando 14 muertos, como se ha indicado con anterioridad, en la citada ciudad rusa tras 18 horas de bombardeo ruso en toda Ucrania el viernes.

Las autoridades rusas, que han prometido contestar de forma contundente, han acusado a Kiev, que nunca confirma este tipo de operaciones, de llevar a cabo el ataque.

Las imágenes de Bélgorod en redes sociales, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, han mostrado coches en llamas y columnas de humo negro que se han elevado entre los edificios dañados mientras sonaban las sirenas antiaéreas.

#BREAKING

At least 15 Russians dead due to shelling by Ukraine in Belgorod, on Russian territory.

Russia vows revenge. pic.twitter.com/PiMcQH2Q35

— Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) December 30, 2023