El impacto de dos misiles de origen ruso en Polonia este martes ha desatado todas las alarmas. Por ahora el balance es de dos personas muertas en la localidad de Przewodow, en la provincia de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania.

Si se llega a confirmar que los misiles fueron lanzados por parte de las tropas de Vladímir Putin, el conflicto entre Rusia y Ucrania daría un salto cualitativo. Moscú habría atacado territorio OTAN, lo que le valdría a la coalición internacional para entrar en el combate directo. Hasta ahora los miembros de la Alianza se habían limitado a enviar armamento y a instruir a las tropas del presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

«Lo más probable es que al ser una zona fronteriza se trate de misiles desviados, no de un ataque directo», han afirmado fuentes del Ministerio de Defensa español a OKDIARIO.

El primer ministro de Letonia, Artis Pabriks, ha confirmado en sus redes sociales que el «régimen criminal ruso ha lanzado misiles que no sólo alcanzaron civiles ucranianos si no territorio de la OTAN en Polonia».

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime.

— Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022