Diez vocales del CGPJ piden que el fiscal general no esté en la apertura del año judicial

Diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han reclamado este jueves que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no asista al acto de apertura del año judicial y que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no se siente junto al Rey.

Han hecho este llamamiento a la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, en una misiva, en la que le piden que traslade a García Ortiz la «inconveniencia de intervenir en el acto» y evitar así «una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio Jefe del Estado».

También han solicitado a la presidenta del CGPJ que visibilice su «rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en los estrados».

La carta la firman los magistrados José Luis Costa Pillado, José Antonio Montero Fernández, María Pilar Jiménez Bados, José Eduardo Martínez Mediavilla, Gema Espinosa Conde, José María Párez Martínez-Virel, María del Pilar Esther Royo Beltrán, José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta de Rojas y Alejandro Abascal Junquera.

En su escrito, transmiten a Perelló su «gran preocupación» por la circunstancia de que el García Ortiz, «sometido a un procedimiento penal en fase de enjuiciamiento» por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «tenga previsto ocupar un lugar en estrados y dirigirse públicamente a Su Majestad el Rey, a los magistrados que han de juzgarle y al conjunto de asistentes».

Los magistrados destacan que no ponen en duda su derecho a la presunción de inocencia ni prejuzgan el fondo del proceso en curso, pero subrayan que «la coincidencia entre esa condición procesal y su intervención en un acto de la más alta relevancia constitucional no resulta apropiado, comprometiendo, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda, cuando hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones».

Por ello, afirman que resulta «difícilmente comprensible que esta situación se tolere». «La consecuencia es una innecesaria tensión para la fiscalía general del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio Jefe del Estado, que preside el acto», sentencian.

Los ataques del Gobierno a los jueces

En su misiva a la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo señalan que a esta circunstancia se añade «un contexto político de extraordinaria tensión», en referencia a los ataques desde el Gobierno a los jueces.

