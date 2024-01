El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo del líder de Bildu y antiguo miembro de ETA, Arnaldo Otegi, y le da la razón en que no tendrá que repetirse su juicio por el caso Bateragune, relativo al intento de reconstruir Batasuna, tal y como desveló OKDIARIO.

El que también fuera miembro de ETA fue condenado a seis años y medio de prisión e inhabilitación para cargo público en 2012 por el Tribunal Supremo por pertenencia a la banda terrorista ETA, tras rectificar la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se aplicó la pena de 10 años de prisión e inhabilitación.

El coordinador general de Bildu recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos aquella sentencia, y esa corte dictaminó en 2018 que no había tenido un juicio justo y que los magistrados de la Audiencia Nacional carecían de imparcialidad. Con motivo de esa decisión, en 2020, el Tribunal Supremo anuló la sentencia y ordenó repetir la vista oral del caso Bateragune.

Sin embargo, Arnaldo Otegi recurrió ante el Constitucional pidiendo que no se repitiera el juicio y, ahora, el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido le da la razón. El Tribunal de garantías ha dado la razón al entender que no puede juzgarse dos veces a una misma persona por el mismo hecho, el principio conocido como non bis in idem. La votación se ha saldado con 7 votos a favor y 4 votos en contra.