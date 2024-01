El Constitucional amparará hoy en contra del Supremo a Otegi y al rastas de Podemos que pateó a un policía

El primer pleno del año en el Tribunal Constitucional se estrena este martes concediendo dos polémicos amparos: el del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por el caso Bateragune, el intento de reconstrucción de Batasuna, y el del ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez, retirado de su escaño del Congreso tras ser condenado por dar una patada a un policía. Los magistrados que componen la corte de garantías se pronunciarán en contra de las sentencias del Tribunal Supremo que condenaron a ambos y que fueron recurridas. Fuentes del Constitucional aseguran que los amparos saldrán adelante por mayoría.

Otegi recurrió su condena ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), argumentando que no fue juzgado por un tribunal imparcial en la Audiencia Nacional antes de que el Supremo ratificara la condena, rebajando la pena. La justicia europea le dio la razón esgrimiendo que la magistrada hizo un comentario desafortunado que no mostraba imparcialidad. «Ya sabía yo que no me iba a responder», dijo la juez Ángela Murillo cuando Otegi se negó a responder y eso bastó para que los tribunales europeos tumbaran su condena.

El dirigente abertzale obtuvo el respaldo del TEDH y pidió al Supremo que revisara su sentencia, aun cuando el bilduetarra ya había cumplido la pena. En 2020, el Alto Tribunal anuló la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional y retrotrajo las actuaciones al momento anterior al juicio, ordenando que se repitiese la vista oral.

Ahora, el ponente Juan Carlos Campo -que fue ministro de Justicia de Pedro Sánchez- plantea estimar el recurso de Otegi y no repetir el juicio. Campo cuenta con el respaldo del bloque de izquierdas del Constitucional. Fuentes del Tribunal argumentan que ya ha sido juzgado y ha cumplido las penas de prisión e inhabilitación por las que fue condenado. «Es un caso desgraciado», señalan estas mismas fuentes consultadas por OKDIARIO que aseguran que se le amparará por una amplia mayoría de magistrados.

Arnaldo Otegi ya recurrió al Constitucional en 2014 para ser amparado tras ser condenado por el Supremo por un delito de pertenencia a organización terrorista. El dirigente de Bildu alegó una supuesta vulneración de los derechos a la imparcialidad judicial, la prueba, a conocer la acusación y a la presunción de inocencia. Sin embargo, los magistrados tumbaron la petición emitiendo votos particulares y rechazando el amparo por siete votos frente a cinco.

Amparo a Alberto Rodríguez

El amparo al dirigente de Bildu no será el único que se resuelve en este pleno. Los magistrados abordan en los asuntos a resolver por sentencia el recurso del ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez contra su condena por agredir a un policía durante una protesta en La Laguna (Tenerife) en 2014. Los jueces fallaron que el ex diputado de Podemos había cometido un delito de atentado a agente de la autoridad y su condena provocó que la entonces presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, le retirará el acta parlamentaria.

Fuentes del Constitucional aseguran que la mayoría del tribunal está a favor de retirar la responsabilidad penal de la sentencia Supremo que condenó a Rodríguez. El parlamentario de Podemos tuvo que hacer frente a una pena de un mes y quince días de prisión, que evitó pagando una multa, y a una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.

La ponente encargada de resolver este recurso es María Luisa Segoviano que propone eliminar la pena accesoria de inhabilitación, algo que supondría anular la pérdida de su escaño. Fuentes jurídicas no descartan que el diputado acuda al Congreso para solicitar su indemnización por haber perdido su condición de diputado.

Este recurso de amparo contra la sentencia del Supremo no es el único que ha interpuesto Rodríguez. También ha recurrido la retirada de su escaño, un asunto que aún no ha sido abordado por el órgano garante del cumplimiento de la Constitución. Por el momento, el ex dirigente de Unidas Podemos obtiene el respaldo del Tribunal en su primer recurso, así como Otegi, cuya petición es estimada por una amplia mayoría del Pleno.