Alberto Rodríguez, el rastas de Podemos, se pasa a los realities: estará en un programa de HBO

Alberto Rodríguez, el ex diputado rastafari de Podemos, se ha pasado a los realities dos años después de haber abandonado el partido que presidía Pablo Iglesias. Actualmente es concejal electo por el partido Drago Verdes Canarias, una formación política canaria que creó para presentarse a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.

Ahora bien, su cargo público en el ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) no ha sido impedimento para que Rodríguez se lance a concursar en la televisión. «Time Zone», así se llama el show, tendrá ocho entregas de puro entretenimiento con retos y pruebas de habilidad física y mental. La plataforma HBO Max es la que emitirá el programa que se estrenará el próximo 14 de julio.

El ex podemita competirá contra varias celebrities como el rapero El Chojín, el tiktoker y cantante Víctor Pérez, la ex boxeadora Joana Pastrana, la escritora Fiona Ferrer, el ex árbitro y tertuliano Cristóbal Soria, el actor y guionista Antón Lofer, la modelo Ángela Ponce, la ‘influencer’ Alba Paul y la periodista Susana Yábar.

También participará la conocida streamer, Cristina López Pérez alias Cristinini, quien encarnará a la «Master of Time», la antagonista del juego. Así lo ha revelado la propia plataforma a través de sus redes sociales.

Bienvenidos a #TimeZone, un videojuego en el mundo real. 10 jugadores se enfrentarán a una competición llena de retos en un juego contra el tiempo para derrotar a la Master of Time @IamCristinini. Estreno este julio en https://t.co/8etSAQf0PL pic.twitter.com/chrbWzee8R — HBO Max España (@HBOMaxES) May 25, 2023