El ex presidente del Constitucional De los Cobos : «La amnistía desafía al orden constitucional»

El ex presidente del Tribunal Constitucional (TC) Francisco Pérez de los Cobos ha arremetido contra la Ley de Amnistía del PSOE pactada con los separatistas a cambio de sus votos para la investidura de Pedro Sánchez. Para él, esta medida de gracia es «un desafío al orden constitucional» al considerar que vulnera el principio de seguridad jurídica y el de igualdad. «Y lo hace gravemente», ha recalcado.

Así se ha mostrado en la mesa Constitución y Amnistía celebrada este jueves en el Congreso de los Diputados. Este acto ha sido organizado por el PP. También han participado magistrados eméritos del Tribunal Constitucional como Jorge Rodríguez Zapata y Andrés Ollero.

Francisco Pérez de los Cobos ha admitido que había optado hasta el momento por mantenerse en silencio sobre la amnistía y sobre su encaje legal en la Constitución. «Hoy he decidido no hacerlo: creo que tengo la obligación como ciudadano de pronunciarme sobre una situación que considero enormemente preocupante y que también me interpela en relación con el ejercicio de las funciones de interpretación y defensa de la Constitución que he desempeñado», ha enfatizado el que fuese presidente del Constitucional entre junio de 2013 y marzo de 2017.

Para él, la medida de gracia impulsada por el Gobierno de Sánchez «constituyen todo un desafío» y sostiene que es «sólo una pieza», aunque «sin duda relevante» en «el primer pago de un pacto leonino» con Junts y con ERC, que facilitaron la investidura de Sánchez tras registrar esta norma en el Congreso.

Francisco Pérez de los Cobos ha criticado también al Ejecutivo por «la obscena asunción por parte del partido del Gobierno del relato separatista». «La llamada judicialización del conflicto catalán no ha sido una anomalía, sino lo contrario, una manifestación de que nuestro Estado de Derecho ha funcionado», ha apostillado.

El ex presidente del Tribunal Constitucional, que se ha declarado como un experto laboralista, asegura que ha revisado la doctrina de la corte de garantías y que por eso considera que la amnistía «no tiene cabida en la Constitución». «La exposición de motivos de la proposición de ley es falaz», ha remarcado sobre la iniciativa del PSOE registrada en el Congreso.

Diego Pérez de los Cobos

Francisco Pérez de los Cobos es hermano de Diego Pérez de los Cobos, el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid que fue restituido en su cargo el pasado 1 de agosto tras el cese ilegal que le aplicó el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. Dos sentencias favorables del Tribunal Supremo le dieron la razón al dirigente del Instituto Armado para que fuese restituido en su puesto.

OKDIARIO reveló que Fernando Grande-Marlaska busca fórmulas para reparar el desaguisado que provocó en la Guardia Civil las dos sentencias del Tribunal Supremo favorables al coronel Diego Pérez de los Cobos: la que le obligaba a devolverle el mando de la Comandancia de Madrid y la que anulaba el proceso de ascenso en el que el coronel fue vetado. Marlaska, junto a su equipo, trata de hacer encaje de bolillos para repetir ese proceso de ascenso a general sin beneficiar a De los Cobos, mientras busca la manera de sacarle de la Comandancia sin hacer mucho ruido ni arriesgarse a un nuevo pleito.