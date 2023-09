Rodríguez dice que la sentencia del TC estaba «escrita desde julio» y no se sacó para no «dañar» a Sumar

Teresa Rodríguez ha denunciado este martes que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre su expulsión de Adelante Andalucía llega tarde. La política gaditana ha asegurado que dicha resolución llevaba escrita «desde julio» y no ha visto antes la luz para no perjudicar a «los partidos centralistas del régimen, incluido Sumar», en las pasadas elecciones generales del 23J.

El Pleno del TC ha fallado este martes por unanimidad a favor de Rodríguez y de los otros ocho diputados afines a ella que, a instancias de Podemos e IU, fueron expulsados en noviembre de 2020 del grupo parlamentario entonces denominado Adelante Andalucía.

Una vez conocida la resolución, Rodríguez ha saludado que «tres años y una legislatura después», el TC reconozca «que una diputada de IU (en referencia a la entonces portavoz del grupo, Inmaculada Nieto) no podía expulsar a once diputados de Adelante Andalucía de su propio grupo parlamentario sólo porque conspiraron con el PP, el PSOE, Vox y Cs».

«Una operación de régimen que les salió bien», ha valorado la ex diputada andaluza en sus redes sociales y en declaraciones remitidas a los medios, aludiendo a que, con una demora de dos años, los derechos vulnerados ya no son reparables.

La sentencia del Constitucional considera que el Parlamento andaluz vulneró el derecho a la representación política de los diputados cuando fueron expulsados en aplicación del pacto antitransfuguismo acordado a nivel nacional.

En aquella operación, que Rodríguez bautizó como «arreglar lo del sur», «se cambió el pacto antitransfuguismo para poder aplicar un reglamento ilegal en Andalucía de cara a conseguir tres objetivos», esto es, «eliminar a una fuerza andaluza soberanista con fuerza»,» hacer desaparecer a la única fuerza de izquierdas cuya razón de ser no es ser la muleta izquierda del PSOE» y «quitarse la piedra en el zapato de los que denunciamos los privilegios de la política, de los que hablamos de ética, de sueldos razonables y de acabar con las dietas sin justificar».

Tres años y una legislatura después, el TC reconoce que una diputada de IU no podía expulsar a 11 diputad@s de Adelante Andalucía de su propio grupo parlamentario solo porque conspiraron con PP, PSOE, Vox y C's.

«Ah, y que no me vengan con que el Constitucional nos da la razón para hacerle daño a la izquierda, que tienen la sentencia escrita desde julio y no la han sacado para no hacerle daño a los partidos centralistas del régimen en las elecciones pasadas, a todos, incluido Sumar», ha añadido.

Un argumento que, por cierto, ha defendido también este martes el abogado de ‘La Manada’ en una entrevista concedida a OKDIARIO Andalucía, remarcando que la Justicia ha retrasado deliberadamente la rebaja de pena a Ángel Boza por la violación grupal a una joven en los Sanfermines de 2016 para no afectar a PSOE y Podemos en las elecciones municipales y generales del presente año.

Teresa Rodríguez ha recordado que «estaba de permiso de maternidad cuando me echaron». «Justo hoy mi Candela cumple 3 años», pero «a ella le sirve como regalo esta sentencia lo mismo que a mí», ha zanjado.