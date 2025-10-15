Buxadé carga contra la huelga general: «Están con Palestina pero no con los trabajadores españoles»

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha cargado duramente contra los sindicatos mayoritarios durante su intervención en la Declaración de Madrid de Patriots este miércoles. «Es una puñetera broma lo de UGT y Comisiones Obreras», afirmó Buxadé, criticando la convocatoria de huelga general que, según denunció, «nadie les hace ni puñetero caso», ha afirmado en un acto en Madrid.

El eurodiputado acusó a estos sindicatos de estar «con las subvenciones, con los intereses externos, con la geopolítica que les lleva a Palestina y no a China o Venezuela», alejados de los verdaderos intereses de los trabajadores españoles.

Buxadé se mostró contundente al referirse a los líderes sindicales actuales: «Estos tíos de UGT y comisiones no han trabajado en su vida, solo entraron en un puesto de trabajo, consiguieron un contrato y con eso entraron en la lista sindical». Buxadé contrapuso esta realidad con figuras históricas como Marcelino Camacho: «El tío curraba, joder. ¿Pero estos tíos qué coño han hecho en su vida?».

El dirigente de Vox también arremetió contra la financiación de estos sindicatos: «Tocan las narices y sobre todo nos trincan la pasta. Se llevan la pasta del Gobierno de la Nación y de las comunidades autónomas». En este sentido, recordó el intento de Vox en Castilla y León de eliminar las subvenciones a los sindicatos, una medida que prometió recuperar: «Vamos a ver una España distinta, esa España que nosotros vamos a hacer, en la que nadie va a coger dinero público por no hacer nada».