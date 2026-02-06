Borja Jiménez reta en directo a Roca Rey a torear Vitorinos en San Isidro como «protagonista del cartel»

Cuando Borja Jiménez cogió el micrófono este jueves, en mitad del ruedo de Las Ventas durante la gala de presentación de San Isidro, nadie se podía imaginar –salvo su apoderado Julián Guerra– que el torero retaría en directo a Andrés Roca Rey a compartir cartel con la corrida de Vitorino Martín en la Feria de Otoño.

Un quite directo a la línea de flotación en medio de la polémica cada vez más fuerte entre el mundillo taurino sobre si pueden ser figuras aquellos que no se enfrentan a todos los hierros. Y por ende una invitación la de Borja Jiménez tan educada como desafiante, que ha golpeado con fuerza en la presentación de los carteles, por mucho que se ha intentado «hacer como si nada», tal y como se comentaba, entre canapé y copa, por los corrillos de toreros, aficionados, empresarios y apoderados.

Roca y Borja Jiménez: ¿Reto en San Isidro?

Ni Andrés Roca Rey ni Borja Jiménez se han quedado al cóctel de después, pero tanto uno como otro han sido protagonistas en las tertulias espontáneas entre conocidos y amigos que al ser preguntados por OKDIARIO sobre qué les ha parecido la gala, que ha sido calificado por mucho de ellos como «el momento más torero» de la tarde.

Borja Jiménez que trenzará el paseíllo en solitario el próximo 7 de junio, en la corrida In Memoriam, en recuerdo al polifacético e inmortal Ignacio Sánchez Mejías, ha sido invitado a tomar la palabra en la gala. El sevillano, recordando tiempos de antaño donde el reto estaba a la orden del día entre los hombres de luces, ha sido directo, sin rodeos.

«Quiero decir algo, ahora que he visto la imagen. Andrés Roca Rey como máximo protagonista de este cartel, quiero invitar a que toree la corrida de Vitorinos, ya que es el protagonista de Madrid, que toree conmigo», ha pronunciado momentos después de que se desvelara el diseño del cartel de este San Isidro donde el torero peruano aparece protagonizando un colorido collage pop, posando con el torno desnudo y una ceñida chaquetilla al torso con aire unisex.

Cuando se ha dado a conocer la imagen de este año, Roca Rey ha subido al escenario pronunciando un emotivo discurso biográfico, donde ha expuesto que el «artista no existe sin la persona», reflexionado sobre el vacío y la soledad que queda cuando el artista y la persona se rompen de repente ante la presión.

«Más frágil de lo que aparentábamos. Más fuerte de lo que pensábamos», ha sintetizado en una frase donde ha querido mostrar la capacidad de superación que los toreros tienen en los momentos difíciles. «Este arte no pertenece a nadie», ha defendido. «No lo reduzcamos a eso».

Roca Rey que este San Isidro está acartelado con los hierros de J. Pedro Domecq, Vitoriano del Río y Toros de Cortés, no ha respondido a la invitación en el momento dejando la duda en el aire. Un aire de incomodidad ha reinado en la sala. Ni tan siquiera los presentadores –Ramón García y Gemma Camacho– han aludido a la intervención de Jiménez, dando paso seguidamente al turno de un predigitador que ha aparecido en el escenario para reconducir el rumbo planificado del show.

Me gusta que Borja Jiménez se atreva a retar al grande. Me gusta que Borja Jiménez actúe sin complejos. Me gusta que Borja Jiménez sea tan valiente en la calle como en la plaza. Me gusta lo que ha hecho Borja Jiménez. Por muchos motivos. Y por muy preparado que estuviera: ¡Ole… pic.twitter.com/KWqoc1vd4m — Jesús Bayort (@JBAYORT) February 5, 2026

Pero era tarde para «hacer como si nada». A los pocos minutos, las redes sociales ardían, preguntándose los aficionados que seguían la gala en directo desde Telemadrid, si Roca Rey aceptaría el reto o si la propuesta de Jiménez se diluiría con el tiempo. Tampoco se les ha pasado por alto el rostro de sorpresa de matadores como Tomás Rufo, a quien las cámaras de televisión captaban en el plano junto al sevillano.

«Estamos poco acostumbrados a estas situaciones hoy en día, pero antes era normal. Los toreros nos retábamos dentro y fuera de los ruedos. No me parece que haya sido de mala educación. Los ha tenido bien puestos», comentaba uno de los matadores que trenzarán el paseíllo el próximo mes de mayo.

En la gala se han dado a conocer los carteles de un total de 31 festejos, entre ellos los 26 que componen la Feria de San Isidro, que se celebrará del 8 de mayo al 6 de junio, además de las grandes citas de la Corrida de Beneficencia (14 de junio) y la Corrida In Memoriam (7 de junio), así como los festejos previos de la Feria de la Comunidad de Madrid, del 1 al 3 de mayo. Mientras que Otoño ha quedado dibujado en el horizonte con un gran interrogante todavía por resolver.