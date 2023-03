Podemos carga contra el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del socialista José Félix Tezanos por el último barómetro, en el que Podemos pasó de una intención de voto del 12,7% en febrero al 10% en marzo. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, acusa a Tezanos de «manipular» esta encuesta. Desde el partido morado consideran que el CIS manipuló en favor de Sumar, el nuevo partido liderado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

«De ser cierto que el CIS manipuló los datos de marzo de Podemos para contarle a todo el mundo nuestra ‘bajada’ por la ley sólo sí es sí estamos ante una situación gravísima y sin precedentes en una institución pública clave. Esperamos todas las explicaciones del señor Tezanos», ha señalado Ione Belarra.

El último barómetro del CIS se realizó entre el 1 y el 11 de marzo, en plenas tensiones entre PSOE y Podemos dentro del Ejecutivo por la ley del sólo sí es sí. Los socialistas sacaron adelante la reforma de esta norma en el Congreso gracias a los votos del PP, aunque ahora han aceptado que se presenten más tarde enmiendas a dicha reforma, cediendo de esta forma a las presiones del partido morado. La ley Montero ha provocado hasta el momento más de 700 rebajas de agresores sexuales y más de 70 excarcelaciones.

La formación morada ha denunciado también en redes sociales que el PSOE subió en la última encuesta del CIS a pesar del caso Tito Berni, en alusión a la trama de corrupción que implica al PSOE con las fiestas con prostitutas y cocaína en las que participó el hoy ya ex diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como el Tito Berni. «Hace dos semanas todos los medios dijeron que Podemos bajaba en el CIS por la ley del sólo sí es sí y que el PSOE subía a pesar del caso Tito Berni. Hoy sabemos que los datos del CIS no eran así. Exigimos a Tezanos explicaciones inmediatas ante un hecho gravísimo», asegura el partido de Belarra.

La «manipulación»

Podemos se basa en estos ataques hacia el CIS en un hilo elaborado en las redes sociales por Carlos Fernández Barbudo, Doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Fernández Barbudo revela que hasta el pasado mes de febrero, «las respuestas espontáneas de Sumar se contabilizaban como parte de Unidas Podemos», algo que se cambió en el último sondeo de marzo sin «explicación». Este mensaje ha sido compartido también por el ex vicepresidente y ex líder de Podemos Pablo Iglesias.

Ni rastro de esta explicación en el barómetro de marzo, pero sí dos datos extraños: 1) La fuga de voto de UP a «otro partido» se disparó del 3,6% (febrero) al 17,6%. Un dato especialmente anómalo. pic.twitter.com/ydNlh9Jv1b — Carlos Fdez. Barbudo (@CFBarbudo) March 31, 2023

El partido de Yolanda Díaz registró una intención de voto del 2,4%, un dato que no se le sumó a Podemos en la encuesta del CIS, según Fernández Barbudo. «Por lo tanto, el dato correcto de intención de voto a Podemos es 9,3% y no 7% como fue publicado en el avance de resultados. A partir de esta intención de voto, la estimación de voto de marzo debería haber sido similar a la de febrero (12,7%) y no la que se publicó (10%)», recalca.

Por lo tanto, el dato correcto de IDV a UP es 9,3% y no 7% como fue publicado en el avance de resultados. A partir de esta IDV la estimación de voto de marzo debería haber sido similar a la de febrero (12,7%) y no la que se publicó (10%). — Carlos Fdez. Barbudo (@CFBarbudo) March 31, 2023

«Al dejar a Sumar fuera de la contabilidad de Podemos, el CIS redujo artificialmente los datos de intención de voto a la coalición. Esto se hizo con alevosía ya que en ningún momento se explicó el cambio ni se recogieron públicamente los datos de Sumar. De no haber escondido las respuestas ‘Sumar’ bajo la categoría ‘otro partido’ cualquiera podría haber constatado fácilmente que la bajada de UP se debía a este cambio», apostilla.