Aznar a Sánchez: «Si pactas con delincuentes que no te extrañe acabar en la cárcel, ése es tu ambiente»

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ha lanzado un duro mensaje a Pedro a Sánchez tras las informaciones que hablan de la existencia de una presunta trama de corrupción que afecta a su partido, el PSOE, y a su Ejecutivo. «Si pactas con delincuentes que no te extrañe acabar en la cárcel, ése es tu ambiente», ha señalado el dirigente del PP, en críticas veladas a los socios de Sánchez de EH Bildu y Junts que le mantiene en La Moncloa.

Durante la celebración del XXI Congreso nacional del PP con el que Alberto Núñez Feijóo asienta las bases de su nueva hoja de ruta hasta la próxima cita electoral, el que fuera jefe del Ejecutivo, Aznar, no ha escatimado en descalificativos contra el líder socialista del Gobierno a la vez que ha denunciado, una por una, las tropelías que ha cometido para hacer con el poder Ejecutivo.

«En 2018 se asociaron con delincuentes para llegar al Gobierno, ya en el Gobierno fueron a negociar sus primeros presupuestos a una cárcel», ha recordado haciendo alusiones al viaje del líder en la sombra de Podemos, Pablo Iglesias, que acudió a la cárcel de Barcelona para entrevistarse con el indultado Oriol Junqueras, presidente de ERC, para negociar las cuentas públicas del año 2019.

«E hicieron lo mismo con esa memoria oficial que tienen decretada y para que los herederos políticos del terror reescribieran nuestra historia», ha expresado Aznar. «Y como todavía era poco, compraron una investidura a cambio de una impunidad total. No se han limitado a borrar delitos, han pedido perdón a los delincuentes», ha proseguido el que fuera presidente del PP.

A su juicio, una de las peores acciones del PSOE y Pedro Sánchez ha sido el regalo de la amnistía para los «delincuentes» que atentaron contra la Constitución y el Estado de derecho. Según él, lo han hecho «en nombre de sus víctimas, en nombre de todos nosotros, sin permiso ni vergüenza, porque eso significa la amnistía».

«Si negocias presupuestos en una prisión, te asocias con ex presidiarios y pactar una amnistía con delincuentes, no te extrañe acabar en la cárcel porque ese es tu ambiente», ha señalado expresamente Aznar ante un público que se ha puesto en pie. «Mientras Sánchez no se atreve a salir a la calle, sus emisarios tienen que salir del país para negociar la continuidad de su Gobierno», ha manifestado Aznar.