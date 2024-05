Ayuso: «Las del ‘yo sí te creo, hermana’ callan como puertas cuando me intentan desprestigiar»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habla alto y claro sobre la inspección fiscal a su pareja, Alberto González Amador. En esta entrevista con el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, denuncia que se utilicen los poderes del Estado «contra ciudadanos anónimos». Eso sí, evita victimizarse. Para eso, dice, «ya tenemos al presidente del Gobierno y el serial de La Moncloa con su mujer».

PREGUNTA.- ¿Ha habido machismo en toda esta polémica?

RESPUESTA.- Si dijeran que le he beneficiado para que le den algo lo podría explicar, pero, como no ha sido así, yo soy una mujer libre e independiente que no tiene que dar explicaciones de su vida privada. Les guste o no, tengo una maravillosa vida privada que cuido, alimento y que nos hace ser políticos normales.

P.- Pero, ¿ha habido machismo? No me contesta…

R.- Es que nunca me ha gustado usar lo del machismo… Es verdad que cuando el ministro famoso dice lo del «testaferro con derecho a roce» te das cuenta de los personajes de los que estamos rodeados.

P.- Eso lo dice un señor del PP y se tiene que ir a vivir a Australia o a Marte.

R.- Lo que veo es que las del yo sí te creo, hermana utilizan las pancartas para hacer el ridículo y no representan a la inmensa mayoría de las mujeres. Se han callado cuando han violado, torturado y exhibido como trofeos a miles de mujeres judías por las calles de Gaza. No han salido a defenderme cuando han sacado un muñeco mío, destripándome, en procesión por la Castellana. Y callan como puertas cuando me intentan desprestigiar desde el aspecto personal. Eso es comunista, una persecución muy propia de Estados dictatoriales. Pero para victimizarnos ya tenemos al presidente y el serial de La Moncloa con su mujer. Hasta que no vea la inspección fiscal a su hermano, que no entiendo cómo no ha empezado, como le han hecho a mis familiares, a todos los relacionados con la trama de corrupción de Koldo y Ábalos y de ministerios y de organismos públicos y de presidentes autonómicos; hasta que no vea sus caras en una lona colgada a 10 metros de altura; hasta que no vea cámaras de televisión en los colegios de sus hijos… no tiene derecho a hacer ese circo y a poner el ventilador para lloriquear y decirle al mundo que la democracia le debe algo y que si él se va se acaba la democracia. No, tú tienes que dar explicaciones, como las damos todos y dejar de manosear las instituciones a tu antojo.

P.-¿Se equivocó en la gestión del no-caso Ayuso o el caso González Amador?

R.- Es que no sé qué he hecho, no sé en qué me he equivocado. ¿Tener una relación con él? Yo no he organizado una rueda de prensa ni he utilizado las instituciones. Las únicas veces que hablé fue porque me lo pidieron los medios. Desde entonces, y mira que han pasado cosas muy gordas, como que la Fiscalía está rota en dos, que el fiscal general del Estado tiene un problema con la Justicia que puede hacerle caer -en un país democrático hubiera caído el presidente del Gobierno-, me estoy manteniendo al margen de todo. Él se tiene que defender solo. Pero en lo que no puedo callarme es en la utilización de los poderes del Estado contra los ciudadanos. Porque el siguiente vas a ser tú, un medio que no le haga gracia al Gobierno, el periodista de turno…

P.- No lo dude, por nosotros han venido y seguirán viniendo.

R.- Cuando se abran inspecciones fiscales a toda la gente incómoda, se troceen sus datos personales en los medios de comunicación afines y cuando la Fiscalía los filtre de manera ilegal para hacer daño al adversario, todo el mundo empezará a entender de lo que estamos hablando. Esas prácticas mafiosas y corruptas son las que no se pueden consentir. Y todo eso, mientras se tapa una verdadera trama. Que hay nueve pistolas de Koldo y 20 detenidos…

P.- No eran sólo pistolas, había rifles y escopetas. Un arsenal que parecía el de la Policía Nacional.

R.- Intentar tapar todo esto con una inspección fiscal es absurdo. Demuestra la impunidad con la que se creen.