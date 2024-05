Isabel Díaz Ayuso responde sin complejos a la campaña de «destrucción personal» que, afirma, lleva a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez contra ella y su entorno, «utilizando todos los poderes del Estado». También se pronuncia sobre las últimas afirmaciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que se refería a ella como una «locura de frutas». «Para mí, Puente es la nada y lamento el desprecio que siento por él, pero es lo que me produce. Es el símbolo del sanchismo».

PREGUNTA.- La obsesión enfermiza de Pedro Sánchez, que utiliza a Óscar Puente contra usted, ¿es porque le teme más que a nadie?

RESPUESTA.- Este Gobierno necesita tener algo que suscite odios. Siempre ha intentado herirme desde lo personal porque no ha podido desde lo político. Él se ha ido hundiendo y nosotros hemos crecido. Ha decidido ir por la destrucción personal contra todo mi entorno, utilizando todos los poderes del Estado. No soporta a la Comunidad de Madrid, que demuestra que con políticas distintas las cosas van mucho mejor y que somos un freno a su proceso de ruptura de España y a su ingeniería social para hacer un país de ultraizquierda. Pero, en lugar de ir de llorona, como hace él, y de utilizar las instituciones para lo que no corresponde, tengo que levantarme cada mañana, desquitarme las preocupaciones que La Moncloa intenta infundirme y gobernar para todos los madrileños, al servicio de España.

P.- ¿Cómo calificaría a Óscar Puente?

R.- Para mí es la nada y lamento el desprecio que siento por él, pero es lo que me produce. Es el símbolo del sanchismo. Es todo una falsedad. El delegado del Gobierno, por ejemplo, dijo estos días que había que «tender la mano» y luego azuza a las asociaciones de las residencias que políticamente retuercen el dolor de las víctimas. Así es Sánchez.

P.- El índice de muertos en la Comunidad de Madrid estaba en la media de España. Si hubiera presidentes asesinos habría presidentes más asesinos que usted…

R.- Yo no sabía que los muertos iban por regiones. El Gobierno no sabe ni cuántos muertos ha habido ni le importa. Así actúa Pedro Sánchez. Es la impunidad. Hacen todo tipo de barbaridades, arrasan, persiguen, colonizan las instituciones, señalan a los medios, amedrentan a los jueces, pero luego son las víctimas. Tienen una caradura impresionante, que es propia del que se cree impune y por encima de todo.

P.- ¿Qué le parecieron aquellas declaraciones del delegado del Gobierno, Francisco Martín, elogiando a Bildu? ¿Podríamos decir que es filobilduetarra, es decir, amigo de Bildu, que es, a su vez, ETA?

R.- Claro, se declaró fan de Bildu.

P.- Y, ¿Bildu es ETA?

R.- Bildu es ETA, por supuesto, son lo mismo. Es más, tendríamos que haber llevado a Bildu ante el Supremo por las listas electorales.

P.- ¿Habría que ilegalizar a Bildu?

R.- No sé si habría que ilegalizarlo. Habría que preguntarle a la Justicia si es legal y si cumple con la Ley de Partidos. Asegurarnos de que hicimos todo lo que estaba en nuestra mano, con las herramientas del Estado, de que actuamos conforme a lo que estamos obligados.

P.- ¿Qué le parece que el delegado del Gobierno elogie a quienes asesinaron a 132 madrileños?

R.- Ése es el proyecto de Pedro Sánchez, la inversión de los valores. Igual que las personas que han cometido gravísimos delitos contra Cataluña los borran ahora del Código Penal a cambio de votos. Por eso, celebro la manifestación del próximo domingo 29 en Madrid contra la Ley Amnistía. Porque no conozco una situación más corrupta que ésta. Y cuando algunos lo denunciamos, llegan las infames campañas de descrédito. Esto lo hemos visto en países que entraron en dictadura. Por eso, este camino es muy perjudicial. Cuando llegue un momento en que los ciudadanos no tengan a dónde acudir, ni a las instituciones, ni a los medios de comunicación, porque ninguno será libre, tendremos un verdadero problema. Nos cuesta creerlo, porque en España no hemos vivido algo así en 46 años, pero vamos por ese camino.

P.- ¿Pedro Sánchez es socio de ETA?

R.- Claro, son todos el mismo proyecto. Lo primero que hizo ETA-Bildu fue expulsar al discrepante de manera mafiosa. Negar al principal partido del país, que es el Partido Popular, a los demócratas y a los constitucionalistas, es lo que pactaron Bildu y el PSOE con la Ley de Memoria Histórica, que no es más que sectarismo involucrando a la propia Transición. Desde entonces, Bildu, blanqueado por Sánchez, ha metido sus manos en leyes de ultraizquierda, como la de Vivienda, que está creando un problema en toda España. Sánchez ha permitido que Bildu tenga un poder que nunca hubiera tenido de otra manera. Son socios y absolutos cooperadores.