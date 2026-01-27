Adiós a una de las jugueterías más queridas de todo Madrid: está a punto de cerrar sus puertas y no hay vuelta atrás

La empresa responsable de Casa de Fieras ha comunicado que su proyecto llega a su fin tras una década en activo. Lo hicieron mediante un mensaje en sus perfiles oficiales, donde adelantaron que las tres jugueterías que mantienen en Madrid van a dejar de funcionar, igual que su web. La noticia se ha movido rápido entre sus clientes, muchos de los cuales conocían el espacio por su mezcla de tienda, talleres y actividades infantiles.

En paralelo al anuncio, la marca prepara una liquidación para vender el stock que queda disponible. Señalan que la causa del cierre no tiene que ver con falta de ventas, sino con una situación personal que hace imposible seguir al frente del negocio. Esa circunstancia ya les obligó a dejar sin renovar el alquiler del local de la calle Castelló, el primero que abrieron, y a partir de ahí tuvieron que asumir que no podían sostener el resto de locales. Desde entonces, explican, han trabajado en organizar un cierre progresivo que permita agotar existencias y despedir el proyecto sin prisas y de la forma más ordenada posible.

Adiós a una de las jugueterías más queridas de todo Madrid

Casa de Fieras nació de la mano de María e Irene, conocidas como las Madres Fiera. Ambas son psicólogas y comenzaron la aventura de montar una juguetería cuando fueron madres y se dieron cuenta de que en Madrid no encontraban un espacio que reuniera juego, crianza, actividades y un entorno seguro para sus hijos. Esa búsqueda les llevó a plantear su propio modelo de tienda, que pronto empezó a llamar la atención por su enfoque educativo y familiar.

Con los años, Casa de Fieras fue ampliando su papel en el día a día de muchas familias. Lo que empezó como una tienda de juguetes acabó funcionando también como un espacio donde los niños podían participar en talleres, escuchar cuentacuentos o celebrar cumpleaños. Esa mezcla de comercio y actividades hizo que mucha gente la utilizara casi como un punto de reunión, especialmente en barrios donde no había demasiadas alternativas de este tipo.

El cierre, por tanto, no ha pasado inadvertido. Tras el anuncio, las redes se han llenado de mensajes de clientes que han querido agradecer el trabajo de estos diez años. Muchos de ellos recuerdan el espacio como un lugar donde sus hijos pasaron buena parte de su infancia y lamentan que desaparezca un proyecto que había logrado crear una comunidad alrededor del juego y la crianza.

Los tres locales afectados y el cierre de la tienda online

La decisión implica el cierre de todas las jugueterías que Casa de Fieras tenía en la Comunidad de Madrid. Las tiendas afectadas son:

Local de la calle Castelló

Local de la plaza de la Moraleja

Local en la zona de Conde Orgaz

Además, también cerrará la plataforma online, que durante años ha permitido a la empresa llegar a familias de otros puntos de España. Con su desaparición, el proyecto queda completamente clausurado.

La empresa no ha facilitado una fecha exacta para el cierre definitivo, pero sí ha confirmado que la liquidación comenzará en los próximos días. Se espera que los descuentos atraigan a una gran cantidad de familias que buscan juguetes educativos o juegos de mayor calidad a precios más bajos.

Razones del cierre según la propia empresa

En el comunicado difundido, las responsables explican que la decisión se debe a «complicaciones familiares y personales». No se detallan más motivos, pero sí dejan claro que la situación les impide seguir con la gestión diaria del negocio y que, por esa razón, no pudieron renovar el contrato del local de Castelló. Ese hecho marcó el inicio de un proceso de cierre que ha ido avanzando hasta afectar a toda la estructura de la empresa.

No es la primera tienda de referencia que anuncia un cierre en Madrid en los últimos meses. Para muchos comercios pequeños, la combinación de alquileres elevados, costes crecientes y la dificultad de mantener un proyecto tan intensivo en tiempo y personal acaba pasando factura. En el caso de Casa de Fieras, la decisión responde a un contexto personal, pero el resultado es el mismo con otra marca conocida que desaparece del mapa comercial madrileño.

Dónde comprar ahora juguetes similares en Madrid

El cierre de Casa de Fieras dejará a muchos clientes sin uno de sus lugares de referencia, pero Madrid cuenta con otras tiendas especializadas que pueden ocupar ese vacío. Estas son algunas de las opciones más mencionadas por familias que buscan juguetes educativos, propuestas creativas o juegos de calidad más allá de las grandes cadenas:

Kamchatka

Dideco

Hola Caracola

ElectricBricks

Circo Kids

Zigzag Kids

Replay Boardgame Outlet & Café

Lobo Feliz

Cada una de estas tiendas tiene un enfoque distinto, aunque comparten un denominador común que es el de trabajar con marcas y productos seleccionados, con una atención al cliente que suele ser más personalizada y con los niños, como no, como protagonistas.