Adiós a la mítica tienda de San Sebastián de moda vintage a pie de calle: «No es el final…»

Cualquier cierre de una tienda implica tristeza para sus dueños y también como no, para sus clientes. Y más en la actualidad cuando parece que el comercio de proximidad agoniza entre la amenaza de los grandes centros comerciales y como no, el e-commerce. En esta ocasión os tenemos que hablar además de una tienda vintage, un estilo de negocio que parece estar ahora en auge, pero que no ha podido sobrevivir en el caso de Vintage Closet, uno de los referentes en la moda de este estilo en San Sebastián.

A través de las redes sociales, la responsable de esta tienda ha anunciado el cierre definitivo de su tienda física después de 13 años de actividad. Así, la tienda que se encuentra en la calle Zabaleta 43 del barrio de Gros, cerrará de forma definitiva este mismo mes, por lo que al pasar por su puerta ya se puede ver como se anuncia la liquidación de stock. Nagore Dendariarena, artífice de la tienda ha escrito un mensaje muy emotivo para despedirse de su clientela: «Gracias infinitas a todos y todas los que habéis estado ahí a lo largo de estos 13 años”, escribió desde su Instagram, pero además del adiós, quiso anunciar que la tienda sin embargo, seguirá activa a través de su versión online. De este modo cierran una etapa y abren otra, esta vez mediante la web, para aquellos que buscan moda sostenible y prendas de segunda mano en la capital guipuzcoana.

Adiós a esta conocida tienda de San Sebastián

Vintage Closet es una tienda dedicada al vintage, que abrió sus puertas en 2012. Nagore Dendariarena, fue su artífice decidida a unir la que es su pasión por la moda y la reutilización de prendas únicas. De este modo, y cuando todavía el boom de la moda vintage no había llegado, ella fue de las primeras en ofrecer moda de segunda mano pero con una calidad cuidada y de muy buenas marcas.

Con el tiempo, el negocio consolidó una comunidad fiel y atrajo a un público diverso, desde jóvenes que exploraban la estética retro hasta diseñadores y estilistas locales. En 2023, Dendariarena amplió el proyecto con la apertura de un segundo espacio, La Soupe by Vintage Closet, en Arrandegi Kalea, 4, también en San Sebastián. Aquella segunda tienda, sin embargo, cerró sus puertas en 2024.

Un mensaje para anunciar el adiós

En su mensaje de despedida, la fundadora explicó que la decisión de abandonar el local de Zabaleta fue difícil y meditada durante años. «Nos vamos de la calle Zabaleta. Sí, sí, nos vamos. Se me hace raro escribirlo», reconoció en una de sus últimas publicaciones.

Según detalló, el cierre se debe principalmente a cambios en los hábitos de consumo y a la necesidad de adaptar el negocio a las nuevas formas de compra. «Los tiempos cambian, la forma de comprar también y queremos seguir creciendo y adaptándonos para continuar cerca vuestro», señaló en el comunicado, en el que agradece el apoyo recibido durante más de una década.

De este modo, la tienda va a seguir abierta hasta finales de enero, antes de concentrar toda su actividad en el canal online, donde continuará ofreciendo sus colecciones y productos de moda seleccionados.

Apuesta ahora por la venta online

El proyecto no se detiene. Tal y como explica Dendariarena, Vintage Closet continuará su camino a través de su tienda online, que retomará la actividad a partir de abril de 2026. La fundadora ha asegurado que seguirán trabajando con el mismo espíritu que los caracterizó desde sus inicios: cercanía, cuidado por el detalle y compromiso con la moda sostenible.

«Nos ilusiona muchísimo esta nueva etapa aunque sabemos que no será fácil. Esperamos que sigáis con nosotros al otro lado de la pantalla, donde trabajaremos poniendo el mismo cariño de siempre. No es un final, es un nuevo comienzo», compartieron en su último mensaje.

La transición requerirá unas semanas de reorganización, por el equipo pide «paciencia» a sus clientes. La idea es mantener el vínculo con su comunidad y continuar fomentando el consumo responsable desde un formato digital.

Un referente del vintage en San Sebastián

Durante estos trece años, Vintage Closet se convirtió en un referente local de la moda de segunda mano. Su estética cuidada, el trato personalizado y la selección de prendas con historia atrajeron tanto a vecinos del barrio como a visitantes de otras ciudades. La tienda fue además un punto de paso habitual para influencers y creadoras de contenido vinculadas a la moda sostenible, que encontraron en sus estanterías piezas singulares y colecciones únicas.

Pero ahora, con el cierre, San Sebastián despide uno de los comercios que ayudó a impulsar la tendencia vintage en el norte de España. Sin embargo, su continuidad online permitirá que el proyecto siga vivo, adaptado a los nuevos tiempos y a las dinámicas del mercado digital. De hecho, la fundadora, Nagore Dendariarena, concluye su mensaje con una frase que resume el espíritu con el que afronta esta nueva etapa: «Seguiremos compartiendo moda y magia, como siempre».