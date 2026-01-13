Adiós al bazar chino de este pueblo a media hora de Toledo: liquida todo en enero

Maxi Asia, uno de los bazares más frecuentados de Torrijos en la provincia de Toledo, ha iniciado su cierre definitivo y lo está haciendo durante este mes de enero. La confirmación ha llegado directamente desde la propia tienda, que ha comunicado en su perfil de TikTok que afronta «su etapa final en Torrijos». A partir de ese anuncio, el bazar chino ha comenzado una liquidación total con el 50 % de descuento en todos sus productos, sin excepciones.

La noticia ha tenido repercusión inmediata porque este bazar llevaba años siendo una referencia para los vecinos. Situado en una nave industrial de gran tamaño dentro de la zona comercial del municipio, se había convertido en un punto habitual para compras rápidas y artículos del día a día. Quien necesitaba menaje, decoración, juguetes, ropa, utensilios de ferretería o material escolar encontraba allí prácticamente cualquier cosa sin tener que desplazarse a Toledo capital. Sin embargo, tal y como es el caso de otros muchos bazares en España, el cierre ya está confirmado pero antes queda vaciar el stock con una liquidación de todo a mitad de precio.

Adiós al bazar chino de este pueblo a media hora de Toledo

Con la liquidación en marcha, el flujo de clientes ha aumentado desde los primeros días de enero. No es un cierre improvisado, pero sí uno que ha atraído a muchos compradores habituales, que están acudiendo para adquirir productos que normalmente encontraban allí o simplemente para comprobar el estado del establecimiento antes de su despedida. La rebaja del 50 % se mantiene sobre todo el género, de modo que los artículos que quedan en estantería son los que desaparecerán definitivamente con el cierre.

La tienda conserva, de momento, su horario habitual: de lunes a domingo, de 9:30 a 21:30 horas, sin cierre intermedio. Es un horario que se ha mantenido durante años y que seguirá vigente durante el periodo de liquidación para permitir que cualquier persona pueda pasar a lo largo del día. En sus vídeos de TikTok, los responsables explican que la idea es facilitar que los clientes puedan aprovechar los descuentos antes del cierre definitivo.

Ubicación y papel del bazar en el municipio

La ubicación de este bazar chino es otro de los factores que explicaban, hasta hace poco, su éxito. Maxi Asia está situado en la calle Azucena, dentro de la zona comercial de Torrijos, con accesos directos desde puntos muy transitados: uno frente al Hiper Usera y otro desde la avenida de Toledo. Esa doble entrada lo convertía en un comercio de paso frecuente, tanto para vecinos del municipio como para personas de localidades próximas que aprovechaban para hacer varias compras en la misma zona.

En el interior, la imagen de estos días es la habitual en un cierre por liquidación con estanterías que comienzan a vaciarse y clientes repasando zonas que antes tenían más variedad. Muchos buscan productos básicos que suelen agotarse rápido cuando hay descuentos tan elevados, mientras que otros recorren la tienda para llevarse algún artículo que llevaban tiempo posponiendo o que saben que en cualquier otra tienda va a estar bastante más caro.

Un establecimiento muy ligado al día a día

Durante años, el bazar había funcionado como una alternativa práctica a las grandes superficies, especialmente para compras urgentes o para reponer utensilios domésticos. Esa utilidad cotidiana es una de las razones por las que el anuncio del cierre ha generado tantos comentarios en el municipio. No es sólo el cierre de una tienda: es la desaparición de un recurso habitual en la vida diaria de muchos vecinos.

La tienda no ha dado detalles sobre los motivos del cierre. La comunicación se ha limitado a confirmar que enero será su último mes de actividad y a recordar que todo el inventario está en liquidación. En redes sociales insisten en que no habrá reposición de productos y que lo que queda en tienda corresponde a las últimas existencias.

Últimas semanas antes del cierre definitivo

El ritmo de ventas está siendo especialmente rápido en áreas como menaje, ferretería, juguetes y artículos de decoración, que han tenido históricamente bastante rotación. Como sucede en muchas liquidaciones, la variedad disminuye cada día, pero los precios reducidos continúan atrayendo a clientes de toda la zona.

La tienda no ha comunicado una fecha exacta para bajar la persiana, lo que ha generado un flujo constante de visitas. Los vídeos publicados por la propia tienda dejan claro que no habrá reaperturas ni traslados ya que el cierre es definitivo. Enero es, por tanto, la última oportunidad para recorrer los pasillos de Maxi Asia. Con la liquidación al 50 % activa y el horario habitual todavía en funcionamiento, el comercio encara sus últimos días antes de desaparecer del paisaje comercial de Torrijos, donde durante años ha sido una opción cómoda y asequible para las compras más habituales.