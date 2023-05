Abascal celebra el adelanto electoral porque permitirá a España «cerrar una de las etapas más negras»

La sorpresiva convocatoria de elecciones generales anticipadas lanzada desde Moncloa este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no cambia los planes de Vox. La formación que dirige Santiago Abascal califica de «excelente noticia» la anticipación de los comicios al próximo 23 de julio. Abascal ha confirmado que eso no cambia un ápice los planes del partido tras los resultados del 28M, que pasan por «construir las alternativas» que saquen al PSOE de gobiernos municipales y autonómicos. Allí donde sea necesario el apoyo de Vox, el PP tendrá que ofrecer gobiernos de coalición. «No habrá nada gratis», ha asegurado Abascal.

Abascal ha comparecido este lunes desde la sede central de Vox en Madrid para valorar los resultados «magníficos» de las elecciones del 28M, y para advertir al Partido Popular que su mano «está tendida» para llegar a acuerdos que permitan crear una «alternativa» al sanchismo allí donde la aritmética sume.

Sobre si la convocatoria anticipada dificulta los pactos con el PP, Abascal ha sido categórico: «No». «No tenemos problemas estratégicos, pero sí dificultades materiales», ha indicado, haciendo alusión al solapamiento de las negociaciones para formar gobiernos con la precampaña de las generales. «Es una excelente noticia la convocatoria de elecciones. A los españoles se les devuelve la voz tras 4 años de mentiras.

«Echar a Sánchez»

Abascal ha asegurado que los motivos de Sánchez para el adelanto sólo los conoce él, pero que básicamente pasan por que las fechas «le vienen mejor» al actual presidente. «Es el momento de echar a Sánchez», ha indicado.

«Cuanto antes podamos lograr que el parlamento se parezca a la sociedad española, mejor que mejor. Es la posibilidad de cerrar una de las etapas más negras de España. Leyes totalitarias, ha puesto en jaque la prosperidad… un abismo cercano a la de la ruina. Criminales, corruptos, malversadores, terroristas, golpistas e incluso violadores y pederastas. Era difícil hacer más daño, incluso proponiéndoselo. Sánchez lo ha logrado».

Pactos

Abascal ha confirmado que su partido entra ahora en una fase de negociación con el PP para lograr acuerdos en aquellas comunidades autónomas en las que son esenciales para un cambio de gobierno. «Para nosotros, es un deber construir desde ayuntamientos y comunidades una alternativa a la herencia terrible que deja Sánchez. Es un deber», ha advertido.

Sobre los territorios susceptibles de conformarse políticamente bajo esa alternativa, en Vox citan textualmente Aragón, Baleares, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cantabria y Murcia. En cuestión de ayuntamientos, la lista es más larga: «Somos decisivos en Valencia, Palma, Sevilla, Albacete, Valladolid, Toledo, Badajoz, Segovia, Huesca, Burgos, Huelva, Alicante, Castellón y Ciudad Real».

Para el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, los resultados del 28M han sido muy positivos porque «hemos sacado a la izquierda de muchos sitios. Y ahora hay que derogar sus políticas. Han sido unos resultados para España buenos, y para Vox muy buenos. Se terminó el tiempo de resignación, de la división, de la discordia, del miedo».

«Hemos doblado nuestros resultados, llegando al 7,2% de los votos. Somos el partido que más crece. De 500 a más de 1.700 concejales. Somos decisivos», ha señalado.