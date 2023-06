Pedro Sánchez ha convocado elecciones en plenas vacaciones, por lo que debes estar atento por si te toca estar en una mesa electoral. A finales de julio, después de un año de duro trabajo, es indispensable prepararse para desconectar un poco. Aunque este 2023, quizás no recordemos por el año en el que las elecciones nos dejaron sin vacaciones. No es habitual votar en verano, de hecho, es la primera vez en la historia que sucede, siendo casi un experimento para ver cómo acabarán estas elecciones.

Esta es la fecha exacta en la que conocerás si te toca estar en una mesa electoral

Ante el anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones, una oleada de peticiones llegó para poder realizar el voto por correo. Ya está disponible la opción de pedir esta forma de votar, de esta manera se evita tener que dejarlo todo para ir a votar en un día de julio en el que apetece más estar cerca de la playa o de la piscina.

Algunos pensaban que con el voto por correo no tenían que estar en la mesa electoral, pero son dos procesos distintos. Por lo que tocará igualmente estar, siendo una obligación que comporta una multa y hasta cárcel de todo español. Aunque tengas las vacaciones ya pagadas, no te servirá de nada, no es motivo de fuerza mayor para pedir la excepción.

Por lo que será mejor que empieces a prepararte en caso de recibir la notificación. Al ser unas elecciones que se celebran el 23 de julio, cuando muchos funcionarios ya están de vacaciones. Es previsible que se realice el sorteo antes de que acabe este mes de junio, con lo cual en unos días puedes saber si estarás en una mesa electoral.

Siguiendo con los datos que hasta la fecha se han facilitado, la última semana de junio se constituirán las mesas electorales, es decir, se realizará el sorteo. Con tiempo para poder avisar a los afectados que tendrán que asistir, ya sea como titular o suplente según la ley. Si la primera semana de julio recibes una carta certificada, quizás hayas sido uno de los afortunados.

El calor extremo de este día y el hecho que esté situado en medio de unas vacaciones con medio país de fiestas locales es toda una anomalía cuyos efectos se verán el mismo día.