González Pons pide el voto socialista tras el rechazo de Sánchez a que gobierne el más votado

Esteban González Pons, el cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia, ha pedido este miércoles el apoyo de los votantes socialistas en las urnas para que el partido de Alberto Núñez Feijóo pueda gobernar en solitario si gana las Elecciones Generales del 23J y para que en el caso de que el PSOE resulte el más votado le sea «innecesario pactar con Bildu».

Este lunes, en el gran debate electoral, el propio Feijóo ha ofrecido al candidato socialista a la presidencia del Gobierno de España Pedro Sánchez un acuerdo para que en caso de que el PP o el PSOE obtengan un voto más que su oponente electoral, el otro partido se abstenga y facilite con ello la investidura del vencedor en las urnas. Acuerdo que Sánchez rechazó firmar.

A partir de ese momento, los populares y muy especialmente Esteban González Pons han insistido en esta cuestión para que los grandes partidos, que aglutinan el 85% del voto no dependan de los que sólo concentran un 15% de los sufragios.

Este miércoles, en el «día menos uno» para la investidura de Carlos Mazón como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, como lo ha definido Esteban González Pons, este último ha ofrecido una conferencia en Nueva Economía Fórum, que, precisamente, ha presentado Carlos Mazón. Y en ese escenario, González Pons ha insistido en esta idea.

En su último turno de palabra, Esteban González Pons ha pedido al PSOE que «reconsidere la negativa de Pedro Sánchez a firmar el acuerdo que Alberto Núñez Feijóo le puso sobre la mesa» durante el debate y que ofrezcan al PP «su abstención, si somos la fuerza más votada. Y nosotros se la ofreceremos a ellos» si son los socialistas los más votados, «haciéndole innecesario el tener que hablar con Bildu».

González Pons se ha dirigido, directamente a los votantes socialistas si los líderes socialistas no atienden esta petición: «No digáis que no queréis que el PP pacte con Vox sin hacer todo lo que esté en vuestra mano para evitarlo». Para concluir, dirigiéndose en todo momento a los votantes del PSOE, con una reflexión: «Si queréis que gobernemos en solitario, y nosotros queremos gobernar en solitario, dadnos vuestra confianza, como vosotros la tendríais si se trata de decidir si gobernáis o no gobernáis solos».

La intervención de Esteban González Pons en el citado foro ha abierto el súper miércoles del PP en la Comunidad Valenciana, que culminará esta tarde con la intervención de Feijóo en un acto electoral en Alicante junto a Carlos Mazón y a la cabeza de lista de los populares en esa provincia Macarena Montesinos.

El CIS de Tezanos

En su intervención, González Pons se ha referido a muchas cuestiones. Y, a preguntas de los asistentes, lo ha hecho en torno al CIS. En concreto, le han preguntado si era partidario de reconvertir el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) «tan desprestigiado por Tezanos» en lo que fue el Instituto de Opinión Pública y que, por tanto, tuviera prohibido hacer y publicar sondeos electorales «conforme a los intereses del Gobierno de turno».

González Pons ha respondido que «lo que hace Tezanos podría ser, incluso, delictivo», porque «podría ser financiación dudosa del Partido Socialista». Para añadir que «vamos a poner el adverbio presuntamente».

Según González Pons, lo que hace Tezanos es que las encuestas «que necesita» el Partido socialista «con el resultado que precisa» ese mismo partido «en el momento en que lo precisa», lo que «no es sociología: es publicidad». Según ha insistido: «En cualquier país de Europa, eso sería publicidad».

Los asesores de Pedro Sánchez

González Pons ha explicado que en el Parlamento Europeo, para poder colaborar en campaña electoral, como es el caso de algunos de sus colaboradores, «tienen que cogerse vacaciones y venir a colaborar en la campaña gastando su tiempo libre», porque «si no están de vacaciones, se considera financiación ilegal de la campaña».

El cabeza de lista del PP por Valencia ha dicho que «no voy a entrar en la disquisición de si tener a 400 asesores de la Moncloa preparando el debate electoral de Pedro Sánchez es financiación ilegal», si bien ha añadido que «al menos, lo sería con este parámetro del Parlamento Europeo».

Según ha explicado, con ese mismo parámetro, «todos los asesores de Pedro Sánchez que le están ayudando en la campaña deberían pedirse vacaciones y ayudarle en vacaciones, porque los españoles les pagamos para asesorar al presidente del Gobierno, no al candidato Pedro Sánchez».

En esa misma dirección, González Pons ha revelado que en «el debate pasado, en la habitación de al lado a la que estaba yo, había asesores de La Moncloa, que cobran de La Moncloa, pero asesoran al candidato Pedro Sánchez» y ha insistido en que con los parámetros europeos «los asesores de Pedro Sánchez deben estar de vacaciones y regalándole su tiempo libre al candidato, si ellos quieren». Otra cosa, según ha manifestado, «es que con el dinero de todos estemos pagando asesores de partido, asesores electorales».