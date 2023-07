González Pons afirma que en el debate electoral «se vio» al presidente del Gobierno: «Se llama Feijóo»

El cabeza de lista del Partido Popular para las Elecciones Generales por la provincia de Valencia Esteban González Pons ha manifestado este martes que tras el debate electoral entre el candidato del PP a la presidencia del Gobierno Alberto Núñez Feijóo y el socialista Pedro Sánchez «la única duda es con qué mayoría ganará Feijóo» en las urnas el próximo 23 de julio, porque, según ha afirmado, en el debate entre Sánchez y Feijóo: «Se vio al presidente del Gobierno y se llama Alberto Núñez Feijóo».

Esteban González Pons ha sido una de las pocas personas que ha seguido el gran debate electoral entre Feijóo y Sánchez en plató. Ha sido, por tanto, testigo directísimo. No sólo de lo que los españoles han visto a través de la televisión, sino del pequeño universo que se mueve tras las cámaras en unos momentos de tanta trascendencia como los vividos en el preámbulo más importante para los electores antes de la cita del 23J.

Este martes, González Pons ha estado en Alicante para participar en un acto junto al emblemático paseo de la Explanada de España. Y, en ese escenario, acompañado de la cabeza de lista al Congreso por la provincia de Alicante Macarena Montesinos y del también candidato César Sánchez ha considerado que «la gran novedad» que ha ofrecido el debate es que Feijóo puso sobre la mesa un documento por el cual si el PSOE obtiene un dicputado más que el PP «apoyaremos su investidura» Y si el PP logra un escaño más que el PSOE «le pedimos a los socialistas» que apoyen la de Feijóo.

Pero Pedro Sánchez «rechazó firmar ese acuerdo», dando a entender «que él está convencido de que en ningún caso ganará», porque «si pensara que existe una mínima posibilidad de ganar habría aceptado», ha explicado González Pons, para quien rechazar una oferta «tan generosa como ésta: si tienes un diputado más, te apoyo en la investidura» significa «o que no cree o que prefiere que le apoye Bildu».

Frente a ello, el cabeza de lista del PP por Valencia ha explicado que en el PP «sí creemos que vamos a ganar» y ha incidido en que está pidiendo «el voto de todos para tener una mayoría que sea suficiente para gobernar en solitario».

No obstante la negativa de Sánchez, González Pons ha pedido a los votantes socialistas que acepten «el pacto que Sánchez no ha aceptado» y que otorguen al PP una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario: «A los socialistas les preocupa mucho que podamos gobernar con Vox, pero no hacen nada para impedirlo. Cuando ganamos las elecciones no facilitan la gobernabilidad. Lo que no hacen los dirigentes socialistas ojalá lo hagan los votantes» de ese partido.

González Pons ha explicado, también el fondo de la propuesta de Feijóo a Sánchez: «Ya está bien que partidos que no representan el 15% de la población condicionen las decisiones que se toman para el 85% de la población» y se ha mostrado partidiario de «empezar a establecer una costumbre en España por la cual las mayorías permitan que gobiernen las mayorías. Y la mayoría de los españoles se sienta protegida y representada».