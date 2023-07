¿Cuándo serían las elecciones generales en España si no se llega a un acuerdo? Las fechas de la repetición electoral

El panorama electoral en España puede ver cómo entramos en un escenario que no era esperado según los sondeos electorales previos ni tampoco los de a pie de urna, pero que los resultados se encargarían de confirmar. Un empate técnico entre las potenciales coaliciones de derechas e izquierdas y la cercanía entre las dos principales fuerzas del país en cuanto a votos en las elecciones del 23J podrían provocar que la falta de acuerdo entre formaciones diera lugar a la necesidad de convocar nuevas elecciones en España, una repetición que no se esperaba pero que es una posibilidad real.

A continuación te contamos cuáles serían las fechas previstas o potenciales para una posible repetición electoral, siempre y cuando la lista más votada, del PP o del PSOE, y la teórica oposición, no lleguen a un acuerdo para que se gobierne en solitario o en coalición con alguno de los partidos técnicamente secundarios –Vox y Sumar– según lo que se extrae de los resultados de las elecciones generales en España.

Las elecciones del 23 de julio tendrán como continuación un proceso administrativo y judicial en pos de renovar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en España, con unas nuevas Cámaras, que se constituirían el 17 de agosto si se cumple con los plazos. Después de ello, llegaría el turno para el encargo del Rey Felipe VI, quien pedirá a la lista más votada que forme gobierno, siempre con la consulta previa a los portavoces parlamentarios, que podría cambiar esta petición del jefe del Estado.

El 21 de agosto, o durante esa semana, se daría la fecha de la convocatoria del Rey en el Palacio de la Zarzuela a los representantes de los partidos políticos con presencia en el Congreso de los Diputados, según los resultados de las elecciones, y esta reunión derivaría en el encargado de someterse a la Sesión de Investidura.

¿Cuándo sería la repetición de elecciones?

En caso de no llegar a un acuerdo entre los partidos, hay dos escenarios posibles, siendo uno de ellos para la repetición de elecciones generales en España, después de las del 23J. En este caso no hay fecha concreta, pero si hay un fracaso en la formación de gobierno a principios de octubre y no hay una alternativa en los dos siguientes meses, habría que disolver las cortes y celebrar elecciones 47 días después de este hecho, lo que nos llevaría a fechas cercanas a la Navidad.