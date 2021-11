Cuando queremos aprender un idioma, el inglés en este caso, debemos saber existen diferentes formas de saludar con un adiós en inglés. Las distintas maneras dependerán del estado emocional de cada uno, de las diferentes situaciones y/o contextos formales o informales en donde un simple » good bye” o “bye” pueden no quedar muy bien. No olvides de fijarte bien en qué contexto usarás cada una, ya que no querrás decir farawell en una reunión con amigo, pensarán que te irás de viaje o que te sientes triste. Presta especial atención a la manera de expresarte en inglés, en definitiva, el que obtendrá el mayor beneficio eres tú

¿Cómo decir adiós en inglés no solo con goodbye?

It was good to see you again : Es una manera perfecta de decir adiós en inglés para las ocasiones en los que ha pasado mucho tiempo sin ver a la otra persona. Se caracteriza por un leve tono de formalidad, pero ideal para hacer sentir bien a la persona con la que estás teniendo la conversación.

Nice to meet you. Es usado cuando desde hace poco que conocemos a una persona y termina la conversación. Es una manera muy educada de cerrar una conversación.

Have a nice. es una combinación de palabras dependiendo de la situación en la que se amerite, como por ejemplo: Have a nice day, have a nice week o have a nice show, es una manera muy respetuosa de despedirse deseando buena suerte.

(See you) Until. Su uso ya no es tan común en los nativos de esta lengua, pero es usado algunas veces para despedirse si se verá a la otra persona en un corto periodo de tiempo de la siguiente manera, until tomorrow, until monday.

I'm out of here. También es usado de manera abreviada I'm out, y es una manera muy informal de irse de algún sitio de manera inesperada o rápida entre amigos, puede expresar molestia también.

Estas son unas de las expresiones más comunes de decir adiós en ingles