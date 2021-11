Al comienzo del aprendizaje de un nuevo idioma, es importante saber cómo saludar. Sin embargo, igual que pasa en el español, cuando hablamos en inglés no todos los saludos son iguales. Saber cómo saludar o decir buenos días según las personas, las circunstancias y el momento. No importa si tienes alguna idea de los saludos o no sabes nada, vamos a dar un breve repaso por todas las formas de saludar en inglés. No olvides que esta será la expresión que utilizarás si vas como turista a algún país de habla inglesa.

Buenos días y otros saludos

Si quieres dar un saludo matutino en inglés como los buenos días que usas en español, debes decir “good morning». No importa si se trata de una situación formal o informal porque funciona bien en todos los casos.

Una frase común que puedes usar en inglés es Buenos días, les damos las gracias por su presencia. Para traducir esta frase al inglés, debes usar “Good morning, we thank you for your presence».

Como sucede en muchas palabras inglesas, good morning no se pronuncia exactamente igual a la forma en que se escribe. Recuerda que las dos O que están en Good debes convertirlas en una U. También recuerda que la R debe sonar suave y sin mucha fuerza. Por último, la G de morning no suena en este saludo. Después de esto tenemos algo como “Gud mornin”.

Otras formas de saludar en inglés

Es posible que ya conozcas las expresiones anglos como Hello y Hi. Sin embargo, daremos un breve repaso por las formas de saludar según las circunstancias. Vamos a hablar de los saludos formales y los saludos informales.

Si estás conociendo a alguien por primera vez puedes usar “Good Morning Mr. how are you?”. Esto traduce como Buenos días Sr. ¿cómo se encuentra?. También puedes usar expresiones como “Hello, how are you doing”. Lo que equivale a Hola. ¿cómo le va?

Cuando te encuentres con un amigo o alguien conocido, puedes usar un saludo informal. “Hi”, que significa Hola y queda un saludo muy jovial y cercano. También puedes usar un ligero What’sup, que equivale a ¿qué hay? o ¿cómo va?