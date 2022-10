Aprender a decir cómo estás en inglés y otros saludos a la hora de comenzar a entablar una conversación, será muy útil. Te dejará muy bien ante tu interlocutor. Igual que en el español, en inglés también se cuenta con una gran variedad de formas de decir lo mismo, de acuerdo al contexto y al nivel de formalidad de tus interacciones. Este saludo puede funcionar tanto para conversaciones formales, como también informales. Las posibles respuestas que podemos recibir son: todo bien, gracias, podría estar mejor, estoy bien, gracias, entre otras. Realmente este saludo usado desde hace muchos años se utilizaba en las distintas culturas del mundo para conocer el estado de otra persona.

Cómo se dice cómo estás en inglés y algunas frases

Para decir “¿cómo estás?” en el saludo en inglés, será necesario utilizar la expresión How are you? Algunas frases comunes con esta expresión, son las siguientes.

When you ask how are you , say that. Very good!.- Cuando te pregunten cómo estás, dirás que. ¡muy bien!

, say that. Very good!.- Cuando te pregunten cómo estás, dirás que. ¡muy bien! Hi, how are you , what is your name?.- Hola, ¿cómo estás, cuál es tu nombre?

, what is your name?.- Hola, ¿cómo estás, cuál es tu nombre? And Charles, how are you t his morning?.- Y Charles, ¿cómo estás esta mañana?

his morning?.- Y Charles, ¿cómo estás esta mañana? I don’t see much of Jeri, but how are you ?.- No veo mucho a Jeri, pero ¿tú cómo estás?

?.- No veo mucho a Jeri, pero ¿tú cómo estás? And you must be Ted. Hi, how are you ?.- Y tú debes ser Ted. Hola, ¿cómo estás?

?.- Y tú debes ser Ted. Hola, ¿cómo estás? Hello, camper. My name is Rick. How are you doing?.- Hola, campista, mi nombre es Rick, ¿cómo estás?

doing?.- Hola, campista, mi nombre es Rick, ¿cómo estás? I only have a minute, but… how are you? .- Solo tengo un minuto, pero… ¿cómo estás?

.- Solo tengo un minuto, pero… ¿cómo estás? HiPedro! Long time without talking to you… how are you ? – ¡Hola, Pedro! Tanto tiempo sin hablar contigo…¿cómo estás?

? – ¡Hola, Pedro! Tanto tiempo sin hablar contigo…¿cómo estás? Hi Maria! How are your siblings? – ¡Hola, María! ¿Cómo están tus hermanos?

siblings? – ¡Hola, María! ¿Cómo están tus hermanos? How are you in the mood? – ¿Cómo estás de humor?

in the mood? – ¿Cómo estás de humor? How are you doing with your arm pain? – ¿Cómo estás con el dolor de tu brazo?

doing with your arm pain? – ¿Cómo estás con el dolor de tu brazo? How are you after breaking up with your boyfriend? – ¿Cómo estás tras terminar con tu novio?

after breaking up with your boyfriend? – ¿Cómo estás tras terminar con tu novio? How are you after working so much? – ¿Cómo estás después de trabajar tanto?

¿Cómo se dice cómo estás en otros idiomas?

Para decir ¿cómo estás? en otros idiomas, será necesario utilizar las siguientes expresiones.

Albanés Si jeni?

Alemán Wie geht’s dir?

Bielorruso Як вы?

Bosnio Kako si?

Búlgaro Как си?

Catalán Com estàs?

Checo Jak se máte?

Croata Kako ste?

Danés Hvordan har du det?

Eslovaco Ako sa máte?

Esloveno Kako ste?

Estonio Kuidas sul läheb?

Francés Comment ça va?

Galés Sut ydych chi?

Gallego ¿Cómo está?

Griego Πώς είσαι;

Holandés Hoe gaat het?

Húngaro Hogy vagy?

Inglés How are you?

Irlandés Conas atá tú?

Islandés Hvernig ert þú?

Italiano Come stai?

Noruego Hvor er du?

Polaco Jak się czujesz?

Portugués Como vai?

Rumano Cum te simți?

Ruso Как вы?

Serbio Како си?

Sueco Hur mår du?

Ucraniano Як ви?

Aprender a decir “¿cómo estás?” en distintos idiomas, puede llegar a ser algo de gran utilidad. Las personas que viajan mucho, suelen utilizar constantemente esta frase. ¿Ya sabes cómo decir “¿cómo estás?” en inglés?