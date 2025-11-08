La Junta General de Accionistas de Viscofan ha aprobado un aumento de capital de 72 millones de euros para poder ejecutar el pago de un dividendo flexible correspondiente al ejercicio 2025, según ha indicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De acuerdo con los términos del aumento de capital, la operación podrá ser ejecutada dentro del plazo de un año a contar desde su aprobación. Así, el pago del dividendo tendrá lugar el próximo 17 de diciembre y ascenderá hasta los 1,548 euros brutos por cada acción a cuenta del dividendo del ejercicio actual.

El objetivo del pago de este dividendo opcional es ofrecer a los accionistas de la sociedad la posibilidad de decidir si prefieren recibir la totalidad o parte de su retribución objeto del sistema en efectivo o en acciones nuevas liberadas de la compañía.

Resultados de Viscofan

La empresa presentó sus resultados de los primeros nueve meses de 2025 el pasado 24 de octubre. En concreto, obtuvo un beneficio neto de 108,6 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 2,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Por su parte, la cifra de negocios de la empresa alcanzó los 936,9 millones de euros, un 4,3% más, destacando la aceleración de los volúmenes en el tercer trimestre, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la firma ascendió a 218,2 millones de euros, un 5,7% más que hasta septiembre del año.

La deuda bancaria neta a septiembre de 2025 se situó en 185,5 millones, con un descenso de 43,2 millones en el trimestre gracias a la solidez de generación de caja y a la reducción de circulante.

Viscofan ha destacado que se trata de un récord en las principales magnitudes financieras que sitúan las expectativas del ejercicio en el rango medio-alto del guidance una vez actualizado el nuevo entorno de divisas esperado para el año.

«En un año de marcada recuperación del mercado, el grupo Viscofan ha liderado el crecimiento de los volúmenes en las principales tecnologías de envolturas registrando un nuevo récord histórico en términos de volúmenes y facturación. Este crecimiento nos ha encontrado en un momento en el que las plantas operativas se encuentran en un elevado nivel de eficiencia y productividad, apoyando la mejora de márgenes operativos y contrarrestando el significativo impacto de la debilidad de las divisas frente al euro», ha destacado Antonio Canales, consejero delegado de la compañía.