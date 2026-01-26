Vicente Nicolau, hostelero: «Una hamburguesa te puede costar 3,50€ y luego la vendes por 14€»

La hamburguesa se ha convertido en el rey de la restauración en España, ¿pero es un negocio realmente rentable? Esa pregunta se la hacen miles de emprendedores cada año, y un hostelero de Mallorca la ha contestado.

Vicente Nicolau, dueño de Las Brasas Steak House, en Mallorca, ha contado en una entrevista en el canal del YouTube de Adrian G. Martín cuál es la cara B del negocio de la carne y de la hamburguesa.

Nicolau habla desde la experiencia, tuvo cinco restaurantes y se arruinó, pero ha conseguido resurgir. Hoy ha aprendido de sus propios errores y sabe cuál es el verdadero margen de beneficio.

Por qué la hamburguesa es el rey de los restaurantes, según un hostelero

Nicolau ha dado cifras exactas de por qué las hamburguesas son uno de los negocios más rentables en hostelería: «Yo tuve una hamburguesería en el paseo marítimo y el margen es brutal, de más de 4.000 euros semanales limpios cada socio, éramos dos».

Según ha detallado, la diferencia de rentabilidad frente a un restaurante tradicional es enorme. «El margen en un restaurante es del 25% y en una hamburguesería de 45% fácilmente. El coste de una hamburguesa no es caro», ha afirmado.

La cifra final demuestra dónde está el negocio: «Yo creo que tú compras una hamburguesa por 3,50 euros y la vendes por 14 euros. Y hamburguesas gourmet, de calidad. La puedes hacer de entraña, de entrecot o de lo que quieras».

Cuánto cuesta cocinar una hamburguesa en un restaurante español

De hecho, el hostelero ha desglosado claramente el coste de una hamburguesa para un restaurante: «El pan se puede ir a 1,10 euros, 100 gramos de hamburguesa te puede ir por los 70 céntimos, si le pones 200 calcula el doble».

También ha explicado que el resto de ingredientes apenas encarece el producto: «Si mezclas carnes te puede salir a 7,50 euros el kilo. El resto de productos son baratos: la lechuga, el tomate, una loncha de queso…».

¿Pero entonces qué explica el encarecimiento? «El aumento del precio de las hamburguesas es por oferta y demanda. Se ha convertido en un producto súper popular. Se llevan las smash, las cubiertas de queso, con Lotus…», ha confesado.

La parte que no se ve de montar un restaurante: un negocio durísimo

Como ves, montar un restaurante puede tener beneficios altos, pero también unos costes asociados increíbles, también a nivel emocional. «En el mundo de los negocios no hay ni amigos ni familia», ha analizado.

Porque lo más importante para un buen hostelero es la gestión: «Tienes que ser constante. Tienes que tener seriedad. Tienes que tener un horario de apertura y de cierre claro».

Es decir, puedes triunfar con un restaurante, pero a cambio de un precio social: «El personal tiene su día libre, pero yo no tengo mi día libre. Trabajamos todo el día. Porque cuando no estás en el restaurante sigues pensándolo en la cabeza».

Y es que la rutina no deja espacio para el descanso: «Desde la mañana ya empiezas con llamadas por los pedidos y necesidades del restaurante. Cuando llegamos aquí directos a encender el fuego, cocinar, cerrar, hacer números…»