El mejor bocadillo de calamares de Madrid, según los influencers locales, está en pleno centro y sólo cuesta 4,50€

Algunos madrileños defienden que para probar el mejor bocadillo de calamares hay que huir del centro de la capital, pero una gran mayoría sigue apostando por los bares de toda la vida al lado de la Plaza Mayor.

En ese sentido, desde 1997 hay un local en la calle Botoneras número 6, que ha conseguido destacar por encima del resto: la histórica cervecería La Campana. Lo mejor es que el bocadillo de calamares sólo cuesta 4,50 euros.

Dicen que venden más de 8.000 kilos de calamares diarios traídos desde Vigo, puedes comerte el bocata sin hacer cola y tienen una decoración muy especial. Quizás por eso ha conseguido llamar la atención de varios influencers madrileños.

El mejor bocadillo de calamares en la Plaza Mayor (y el más barato)

Fundado en 1997, La Campana se ha convertido en un auténtico referente para quienes buscan saborear el Madrid más auténtico. A escasos metros de la Plaza Mayor, este pequeño local es famoso por sus calamares, ya que las freidoras no descansan ni un minuto.

Uno de sus grandes defensores es el creador de contenido Javier (@laubicacionperfecta en TikTok): «Este es el bar de Madrid que más calamares vende de toda España, más de 8.000 kilos traídos desde Vigo».

Y es que su especialidad son los míticos bocadillos de calamares. Según cuentan, «venden más de 1.000 al día y siempre están a rebosar. Cuando venden tanto, es por algo. Sólo cuestan 4,50 euros».

Alguna de las claves del bocadillo de calamares de La Campana es que utiliza un pan y unos calamares fáciles de saborear y sin artificios «Un sitio mítico que no falla. Por ese precio no puedes pedir más. El pan y los calamares son súper tiernos. Está al lado de la Plaza Mayor”, resumía Javier.

Cómo disfrutar del mejor bocadillo de calamares de Madrid sin hacer cola

La Campana lleva casi 30 años abierto, se ha hecho famoso en redes sociales, es barato y está en una de las zonas más turísticas de Madrid. Por ello, muchos piensan que para disfrutarlo hay que hacer una cola inmensa.

De hecho, vayas a la hora que vayas vas a descubrir que en la puerta de La Campana siempre hay gente esperando. No es para menos, ya que el interior es una cervecería clásica con refranes populares en sus paredes. Merece la pena comer allí.

Sin embargo, si lo único que te preocupa es el bocadillo de calamares, hay un truco para que no tengas que esperar. Así lo ha desvelado Comilones Madrid: «Si te lo comes fuera del bar no haces cola y puedes disfrutarlo en cualquier rincón de la Plaza Mayor».

Los madrileños eligen el mejor bocata de calamares

Varios expertos defienden que el mejor bocadillo de calamares está en Valencia y no en la capital de España, pero los madrileños tienen una opinión muy distinta. Ello señalan al de La Campana.

Una prueba de ello son las reseñas: «Este lugar es un clásico madrileño, merece la pena esperar para probarlo. El bocadillo de calamares es excelente».

En la misma línea se mostraba otro cliente: «Un clásico de Madrid. Tienes que ir y comer el bocata de calamares con alioli. Se puede comer ahí o llevártelo. En cinco minutos estás comiendo».