The Angus, The Buey y Black Label Smash: así son las nuevas burgers muuuy gourmet de Foster’s Hollywood

En Foster’s Hollywood, el auténtico sabor de las burgers comienza desde la propia receta, con una cuidada selección de ingredientes, desarrollados en exclusiva para la marca. Cada creación está pensada para quienes disfrutan de la carne, combinando cortes de alta calidad con productos únicos que rinden homenaje a lo mejor de la propuesta gastronómica americana.

Una esencia que se materializa como nunca en sus nuevas burgers muuuy gourmet: The Angus, The Buey y Black Label Smash. Tres propuestas gourmet que elevan el estándar, fusionando técnica, sabor y personalidad desde la intensidad del buey hasta la jugosidad de la Smash. En cada una de estas nuevas incorporaciones, la marca refuerza su apuesta por ofrecer una experiencia pensada para aquellos que buscan lo auténtico, lo sabroso y la sencillez de las cosas bien hechas con ingredientes de primera calidad.

The Buey: la evolución de la sencillez

Elaborada con carne 100% de buey Valles del Esla®, esta burger refleja la apuesta de la marca por ingredientes de alta calidad y sabores intensos. Un carácter potenciado por la cecina ahumada al estilo tradicional, queso cheddar también ahumado y una sorprendente salsa de yema de huevo, de textura cremosa. Todo ello junto a un pan estilo brioche suave y ligeramente dulce, que completa una experiencia gourmet pensada para quienes buscan una auténtica explosión de sabor en un mismo bocado.

The Angus: el lado más refinado de la carne premium

Son muchos los que presumen de contar con carne 100% Angus, pero en Foster’s Hollywood lo llevan realmente en serio. The Angus representa el lado más refinado de la carne premium: jugosa, con la pureza y el veteado característico de una auténtica pieza Angus. Esta nueva creación que lleva su nombre consigue un sabor profundo que se realza con el complemento del queso cheddar ahumado y el bacon de Angus, un ingrediente poco común que sorprende por su perfil ahumado y diferente al tradicional bacon de cerdo. Se acompaña con la salsa Cumberland, una receta con base de frutos rojos que combina dulzura y acidez en un equilibrio perfecto. Una propuesta llena de contraste de sabores.

Black Label Smash: una nueva versión de Burger smash llevada a otro nivel

Esta no es una smash cualquiera: la Black Label Smash se elabora con un 60% de lomo de vacuno, una elección excepcional en este tipo de burgers, a los que se les suele reservar cortes de carne más básicos. Esto hace que al aplicarse la técnica smash, esta carne desarrolle la clásica costra crujiente con un sabor más intenso y jugoso. Doble carne con lomo de vacuno, crujiente de paleta ibérica, bacon de Angus, queso cheddar madurado y mayonesa de huevo frito se combinan en un suave pan estilo brioche para crear una experiencia única.

Con esta propuesta, Foster’s continua con su apuesta por diferenciarse dentro de la categoría de hamburguesas, alejándose de recetas extravagantes e imposibles para centrarse en lo esencial: la calidad, el sabor y la sencillez de las cosas bien hechas, lo que convierte a estas nuevas burgers muuuy gourmet en una experiencia que invita a disfrutar y deleitar el paladar de los verdaderos amantes de este tipo de comida.