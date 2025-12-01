Ni Cataluña ni País Vasco: esta es la comunidad con el menú del día más caro de España

Encontrar un bar o un restaurante con un menú del día asequible para nuestra cartera no siempre es tarea fácil. En el caso de muchos trabajadores, encontrar un rincón barato donde comer cada día en las horas de descanso es de vital importancia para la salud de la cuenta del banco.

En el caso de Baleares, tener un sitio de confianza sin precios excesivos es tarea complicada. Y es que las Islas son la comunidad autónoma con el menú del día más caro de toda España con un precio medio de 16 euros, según la encuesta anual de Hostelería de España y Edenred.

De esta manera, el archipiélago se sitúa por encima de territorios como el País Vasco, cuyo menú del día tiene un precio medio de 15,8 euros, o Cataluña, con 15,4 euros. Sin embargo, pese a encabezar esta lista, Baleares no ha registrado ninguna subida respecto al año anterior.

La media nacional del menú del día se sitúa en 14,2 euros, lo que supone un incremento del 1,5 % en un contexto marcado por el encarecimiento de los costes de producción. De hecho, la patronal hostelera apunta a que productos básicos para el sector han sufrido aumentos de dos dígitos.

Por ejemplo, los huevos suben un 17,9 % interanual, la carne de vacuno un 16,5 % y el café un 19,9 %.

A estas tensiones hay que añadir otros factores, como el aumento del 16,8 % en la factura eléctrica en septiembre y el crecimiento del 1,3 % de los costes laborales durante el primer semestre. El sector insiste en que estas presiones explican la escalada de precios y la dificultad de mantener los márgenes en muchas pequeñas empresas de restauración.