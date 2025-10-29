Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EEUU), se ha mostrado dispuesto a reducir el arancel del 20% relacionado con el fentanilo impuesto desde principios de año a las importaciones procedentes de China. Así lo ha indicado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones un día antes de su esperado encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, con quien, ha asegurado, también espera hablar sobre tecnología, en particular sobre los chips para IA de Nvidia.

«Sí, espero reducir esa cifra porque creo que nos ayudarán con el problema del fentanilo. Harán todo lo posible», confirmó Trump al ser preguntado sobre la reducción del arancel del 20% al país asiático, aunque no ofreció más detalles al respecto.

Igualmente, en relación con las tierras raras y las restricciones de Pekín a su exportaciones, que recrudecieron las tensiones comerciales entre ambas potencias, el presidente de EEUU también manifestó su optimismo en encontrar una solución que evite finalmente la entrada en vigor de los aranceles anunciados.

«Aún no hemos hablado de plazos, pero encontraremos una solución. Como saben, nos está yendo muy bien con las tierras raras. Y creo que daremos un gran paso adelante con el fentanilo», señaló el político estadounidense.

Por otra parte, Trump confirmó que hablará con el presidente chino sobre Blackwell, el modelo de infraestructura de inteligencia artificial de Nvidia, que el líder republicano calificó de «increíble», añadiendo que «probablemente esté diez años por delante de cualquier otro chip».

En este sentido, el presidente de EEUU presumió de que el país lleva unos diez años de adelanto a cualquier otro en el campo de los microprocesadores de alta tecnología, añadiendo que espera «poder hablar de ello con el presidente Xi».

El diario norteamericano The Wall Street Journal informaba este martes, 28 de octubre, de que Estados Unidos podría reducir a la mitad los aranceles del 20% sobre las exportaciones chinas relacionadas con el fentanilo, a cambio de que Pekín endurezca las restricciones a la exportación de los productos químicos utilizados para fabricarlo.

Así, este jueves tendrá lugar el primer encuentro presencial entre los presidentes de EEUU y China desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el pasado mes de enero, en un contexto marcado por las renovadas tensiones comerciales entre los dos países cuando está a punto de expirar el próximo 10 de noviembre la tregua comercial que puso fin a la guerra comercial y imposición de aranceles recíprocos por encima del 100%.