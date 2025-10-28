Nvidia comprará el 2,9% de Nokia por 1.000 millones de dólares

Nvidia va a comprar el 2,9% de Nokia por 1.000 millones de dólares (unos 857 millones de euros). Así, la tecnológica estadounidense adquirirá 166,4 millones de acciones del fabricante finlandés de equipos de telecomunicaciones y redes, en el marco de una alianza estratégica entre las dos empresas.

Para ello, el consejo de administración de Nokia ha acordado el lanzamiento de 166.389.351 nuevas acciones de la compañía en una emisión dirigida a que Nvidia realice la inversión de capital de 1.000 millones de dólares. En función de las condiciones de cierre habituales, Nvidia suscribirá las acciones de Nokia, que se entregarán en forma de acciones depositarias americanas (ADS), a un precio de suscripción de 6,01 dólares por acción (5,16 euros).

«Se espera que la alianza estratégica y la inversión generen un valor significativo para ambas compañías», ha indicado Nokia, que utilizará los fondos de la emisión para acelerar sus planes estratégicos de impulsar la conectividad confiable para el superciclo de la IA y otros fines corporativos generales.

Nokia pretende acelerar el desarrollo de su software RAN 5G y 6G para que funcione en la arquitectura de Nvidia y realizará inversiones para impulsar su objetivo estratégico de aumentar su presencia en el mercado de IA y la nube con soluciones de redes optimizadas para centros de datos dentro de su división de Infraestructura de Red.

Igualmente, ambas compañías han acordado colaborar en soluciones de redes de inteligencia artificial y explorar oportunidades para incorporar las tecnologías ópticas y de conmutación de centros de datos de Nokia en la futura arquitectura de infraestructura de IA de Nvidia.

Según la compañía finlandesa, esta alianza estratégica, incluida la emisión de acciones, beneficia a Nokia y a sus accionistas, por lo que existe una sólida justificación financiera para desviarse de los derechos de suscripción preferente de los accionistas de Nokia en la emisión de acciones.

Las acciones de Nokia han recibido con euforia la noticia, llegando a dispararse hasta un 20,69% en bolsa, aunque a falta de unos minutos para el cierre de la sesión moderaban la escalada a alrededor de un 18%.